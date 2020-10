Regjeringen mener Russland står bak datainnbruddet på Stortinget

- Det er himla trist at vi må bli færre, men dette skal vi klare

Saken oppdateres.

– Basert på det informasjonsgrunnlaget regjeringen besitter, er det vår vurdering at Russland står bak denne aktiviteten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tirsdag ettermiddag.

Stortinget varslet om datainnbruddet 24. august.

– Dette er en alvorlig hendelse som rammer vår viktigste demokratiske institusjon, sier Søreide.

Hun opplyser at sikkerhets- og etterretningstjenestene samarbeider tett om den nasjonale håndteringen av hendelsen.

– Vår økende bruk av digitale løsninger gjør at truslene mot oss også flytter over på digitale flater, sier hun.

Private opplysninger

Tidligere har det kommet fram at hackerne bak angrepet kan ha fått tilgang til private opplysninger om flere stortingsrepresentanter. Men foreløpige analyser har ikke avdekket at gradert informasjon er på avveie.

– Vi har sammen med de rammede arbeidet med å skaffe oss oversikt over hva som ligger i epostkontoene, og danne oss et best mulig bilde av hva som potensielt kan være på avveie, sa stortingsdirektør Marianne Andreassen til NTB i forrige uke.

– Den største trusselen

De norske etterretningstjenestene har gjentatte ganger pekt på Russland i sine trusselvurderinger, hvor de har advart mot økt etterretningstrykk fra fremmede stater.

– Utenlandske etterretningstjenester vil i 2020 rette sin aktivitet mot blant annet norske myndigheter, næringsliv, forsvar og beredskap, og norske forskningsmiljøer. Russisk, kinesisk og iransk etterretningsvirksomhet utgjør den største trusselen, heter det i Nasjonal trusselvurdering for 2020.