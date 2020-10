Høie refser utelivsgjester i Trondheim

Ingen holdepunkter for at nye virusendringer vil gi mer alvorlig sykdom

– Min korte oppfordring er: Slutt med det! sa helseminister Bent Høie (H) under onsdagens koronapressekonferanse.

Adresseavisen skrev i forrige uke at de som driver med smittesporing i Trondheim har opplevd at gjester på utesteder skriver opp kallenavn, navnet på katten sin og at de oppgir ufullstendige telefonnumre når de skal registrere seg.

Høie understreket at smittesporing ikke er noe å tulle med, og sa at det at folk oppgir ufullstendige opplysninger skaper store problemer for dem som jobber med sporingen.

Justisminister Monica Mæland (H) sa at regjeringen foreløpig ikke har planer om å innføre et krav om at folk skal legitimere seg når de skal registrere seg på utesteder.

– Men er det nødvendig, så er det nødvendig, sa Mæland.