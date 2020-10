Dødt prematurt foster funnet i uthus i Troms

To elbiler sto i brann i Trondheim

Saken oppdateres.

Politiet gjør nå undersøkelser for å forsøke å avklare identitet. Fosteret er obdusert, og det er sendt prøver for nærmere analyse. Politiet gjør også undersøkelser knyttet til funnstedet og personer som kan ha tilknytning til adressen, opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding.

– Det er for tidlig å ha noen formening om hva som har skjedd, det gjenstår fortsatt etterforskning og prøvesvar før vi vet mer om saken, sier stasjonssjef Frank Magne Sletten ved Harstad politistasjon.

Det ble funnet et prematurt foster på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019, men det er for tidlig å si om det er noen sammenheng mellom disse to sakene eller ikke.