- I private hjem bør man ikke ha mer enn fem gjester

Saken oppdateres.

Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

– Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke, skriver regjeringen i en pressemelding.

Statsminister Erna Solberg (H) understreket på pressekonferansen at dette ikke er en regel med politioppfølging siden det er snakk om en nasjonal anbefaling, men at kommuner kan gjøre anbefalingen til lovmessig regel som gir hjemmel til det.

– Jeg håper at vi ikke er på det stadiet at når vi skal jobbe sammen for å få ned smitten, at vi er nødt til at politiet løper ned dørene til folk, og at folk skjønner at vi gjør dette fordi det er nødvendig og viktig, sa hun.

På julebordet kan man være maksimum 50 personer

Fra natt til onsdag kan ikke flere enn 50 deltakere delta på private sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler. Det gjelder også julebord.

Det er en reduksjon fra tidligere, hvor 200 deltakere kunne delta på en slik sammenkomst.

– Vi reduserer antallet som du kan ha i en privat sammenkomst utenfor hjemmet – fra 200 til 50. På firmafester kan man heller ikke være flere enn 50 personer, så man kan derfor ikke gli over fra å ha et seminar til å bli et julebord og fremdeles være 200. På julebordet er man maks 50, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la fram de nye tiltakene på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Regjeringen anbefaler videre at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med mange forskjellige personer i løpet av en uke.

Barn kan fortsatt feire bursdag og halloween

Barn i barnehage- og barneskolealder får lov til å feire bursdag og halloween med kohorten sin.

– Barna skal få lov til å være sammen med unger de allerede er mye sammen med, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på regjeringens pressekonferanse mandag ettermiddag der det ble informert om nye nasjonale koronatiltak.

– Det er ikke like strengt overfor de yngste som de voksne, la Melby til.

Hun understreket likevel at foreldre må sjekke de lokale smittevernreglene før de inviterer til barneselskap.

Utenlandske arbeidere fra røde land må i karantene – unntak fjernes

Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober.

– Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene, skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet, heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Denne endringen trer i kraft ved midnatt natt til onsdag 28. oktober.

Det var ved midnatt registrert 17 908 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 160 meldte tilfeller siste døgn.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å anbefale nye tiltak slik at vi beholder kontrollen. Tiltakene vil være målrettet mot de områdene hvor vi nå ser at smitten øker, sa Solberg under fredagens pressekonferanse.

Helseminister Bent Høie (H) sa da at de vil basere seg på tiltak som er tilstrekkelige nasjonalt, men at man også må være forberedt på strengere tiltak på lokalt nivå.

Mandag skal også byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen informere om nye koronatiltak i hovedstaden.

Det er meldt om 52 nye koronatilfeller i Oslo det siste døgnet. Tallene fra Oslo kommune viser at det de siste to ukene er registrert i alt 730 smittede i byen.

