Regjeringen vil redde jula – strammer inn fram til advent

Saken oppdateres.

– Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sier statsminister Erna Solberg (H).

De nye tiltakene trer i kraft fra midnatt natt til onsdag denne uken og vil vare fram til tidlig desember.

– I løpet av den tiden håper jeg vi sammen har fått ned smitten sånn at vi kan feire jul slik vi pleier, med besteforeldre og storfamilien samlet, sier Solberg.

Innstrammingene skjer etter at smitten har økt jevnt i Norge den siste tiden. Ikke siden mai har det vært like mange koronainnleggelser på norske sykehus. 50 koronapasienter er nå innlagt, tre av dem på respirator.

– Vi må dessverre være forberedt på at det vil bli flere innlagt på sykehus med covid-19 fremover, og det vil bli flere alvorlig syke. Vi må sette inn nye tiltak for å snu denne utviklingen, sier helseminister Bent Høie (H).

Maks 50 deltakere og karantene for utenlandsarbeidere

I tillegg kan det ikke være flere enn 50 deltakere på private sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler. Det samme gjelder også for julebord. Det er en reduksjon fra tidligere, hvor 200 deltakere kunne delta på en slik sammenkomst.

– Vi reduserer antallet som du kan ha i en privat sammenkomst utenfor hjemmet – fra 200 til 50. På firmafester kan man heller ikke være flere enn 50 personer, så man kan derfor ikke gli over fra å ha et seminar til å bli et julebord og fremdeles være 200. På julebordet er man maks 50, sier statsministeren.

I tillegg vil utenlandske arbeidstakere fra det EU betegner som røde land, ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

Ber kommuner vurdere munnbindpåbud

Tidligere mandag kunngjorde Oslo kommune at de strammer til med nye tiltak, deriblant påbud om munnbind på offentlige steder hvor man ikke kan overholde én meters avstand. Regjeringen oppfordrer nå alle kommuner.

– Veldig mange utbrudd kommer av at vi ikke følger de enkle rådene godt nok. Da vi stengte ned i mars, visste vi lite om viruset. Nå har vi bedre kunnskap og kan målrette kunnskapen bedre, sier Solberg.

I dag er det en maksgrense på 600 personer på utendørs arrangementer. Nå strammes dette inn ytterligere, og fra og med onsdag vil det kun gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Barn får feire halloween og bursdag

Denne uken er det Allehelgensaften, eller halloween som det også kalles. Regjeringen ønsker å legge til rette for at denne høytiden, som blir stadig mer populær i Norge, fortsatt kan gjennomføres.

Barn i barnehage- og barneskolealder skal få lov til å feire halloween sammen med sin kohort. Det samme gjelder bursdagsfeiringer.

– Barna skal få lov til å være sammen med unger de allerede er mye sammen med. Det er ikke like strengt overfor de yngste som de voksne, sa kunnskapsminister Guri Melby (V).

Hun understreker likevel at foreldre må sjekke de lokale smittevernreglene før de inviterer til barneselskap.

