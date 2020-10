- Når det kommer et serveringssted med slike åpningstider, så vil det påvirke nabolaget

Kastrati suspenderes i fire kamper for «soper»-uttalelse

Her må du bare henge deg på 4

- Vi regner med at antallet fornærmede vil stige til over 100 jenter

Mener de to kvinnene stjal og ranet med seg gullkjeder og ringer for 450 000 kroner

- Skuffet over dommen som kom i dag

Over 20.000 koronasmittede i Norge – 498 nye registrert siste døgn

Over 20.000 koronasmittede i Norge – 498 nye registrert siste døgn

Mann i 20-årene siktet for drap på Evje

Over 20.000 koronasmittede i Norge – 498 nye registrert siste døgn

Saken oppdateres.

De siste to dagene er økningen på 993 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

60 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var fredag registrert 282 døde som følge av sykdommen.

(©NTB)