Guldvog: Har anbefalt kraftfulle tiltak

- Ikke en menneskerettighet å slippe inn på et spisested

Hva hvis vanlig eksamen utgår? Her er alternativet!

– Vi er bekymret for 2021

To nye Værnes-fly med koronasmittede passasjerer

- Det er stress at vi må ha jobb i tillegg

Saken oppdateres.

Helsedirektøren uttrykker bekymring over den voldsomme økningen i smittede med covid-19, og sier det er nødvendig å få kontroll over spredningen. Hvis ikke det ikke gjøres noe, kan også Norge bli nødt til å stenge ned samfunnet slik andre land i Europa har måtte ty til.

– Det er en dramatisk økning nå med utbrudd i mer enn 60 kommuner. Vi har anbefalt regjeringen kraftfulle tiltak, sier Guldvog til NRK.

De vil orientere om tiltakene på en pressekonferanse torsdag formiddag klokka 11.45.

Han trekker fram virkemidler for å bremse den sosiale kontakten mellom mennesker, sterkere tiltak for å hindre importsmitte og generelle tiltak for å hindre mobilitet mellom land.