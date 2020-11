Solberg: Nordmenn må holde seg hjemme

Mange snakker om «testregime» i skole. Her er et forsvar for nasjonale prøver!

Over 50 årsverk må bort. - Vi går rundt her og er litt sjokkskadde

Saken oppdateres.

Hun redegjør torsdag formiddag for Stortinget om en smittesituasjon hun kaller for dramatisk.

– Situasjonen er svært alvorlig, sier hun.

Hun påpeker at det er blitt mer enn 6000 flere smittetilfeller i Norge de siste ukene. Hun advarer om at vi kan få en situasjon som den man ser flere steder i Europa.

- I gal retning

– Vi har ikke mistet kontroll med situasjonen. Men vi har mindre kontroll enn vi ønsker, og det går i gal retning, sier hun.

Hvis vi ikke klarer å bryte smittetrenden, vil reservekapasiteten for intensivbehandling være belagt innen et par måneder, sier statsministeren.

– Helsedirektoratet har beregnet at vi vil se en betydelig økning i antall pasienter som krever intensivbehandling de nærmeste ukene, sa statsminister Erna Solberg (H) til Stortinget torsdag.

Hun la til at vi i slutten av november kan risikere at over 100 pasienter har behov for intensivbehandling for covid-19.

Pressekonferanse rundt lunsj

Regjeringens pressekonferanse er ventet å starte rundt 11.45. Den kan du følge i vinduet over.

LES OGSÅ: Nakstad: Situasjonen kan være mer dramatisk enn vi tror

I tillegg til statsministeren, stiller også helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Onsdag holdt Trondheim kommune pressekonferanse om nye tiltak lokalt.

LES OGSÅ: Slik forklarer FHI korona-mutasjonen i Trondheim