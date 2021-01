Kommunene i Oslo-regionen enige om behov for felles tiltak – regjeringen varsler tiltak fredag kveld

Ekstremværet Frank er over

Fire nye tilfeller av det muterte viruset i Nordre Follo – stor risiko for spredning

Fire nye tilfeller av det muterte viruset i Nordre Follo – stor risiko for spredning

Fire nye tilfeller av det muterte viruset i Nordre Follo – stor risiko for spredning

Saken oppdateres.

Kommuneoverlegen understreket ifølge NRK at det er stor risiko for videre spredning av viruset.

Kommunen ble tidligere fredag stengt ned som følge av et ukontrollert utbrudd av den britiske virusvarianten. To personer ved et sykehjem på Langhus døde etter å ha blitt smittet av virusvarianten.

Et utbrudd i Tussestien barnehage, der fem personer er smittet, mistenkes å ha en forbindelse til utbruddet på sykehjemmet.

Også de fire nye tilfellene av den britiske virusvarianten er knyttet til utbruddet på Langhus bo- og servicesenter.

– Det understreker at det er en spredning og at det er en alvorlig situasjon, sier kommuneoverlegen ifølge Østlandets Blad.

De fire tilfellene dreier seg om prøver som er tatt tilbake i tid, og som er analysert på nytt på bakgrunn av utviklingen i smitteutbruddet.

– Det er prøver som er tatt i løpet av de siste ukene, sier kommuneoverlegen.