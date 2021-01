Greit gufs for husredde som tåler skrekkfilm 3

Regjeringen strammer inn kravet for innreisekarantene og endrer testkravet

Oslo kommune til innbyggerne: – Hold ut. Gjør det for Oslo

Saken oppdateres.

For reisende som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil blir det krav om en hurtigtest på grensa.

Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav for testing, varsler regjeringen.

– Norge har allerede et av de strengeste regelverkene i Europa for å hindre importsmitte. Nå innfører regjeringen enda strengere regler for testing og innreisekarantene. Dette gjør vi for å stoppe og forsinke spredningen av de muterte og mer smittsomme virusvariantene i Norge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Endrer innreisereglene

Det innføres strengere krav om testing for personell i kritiske samfunnsfunksjoner, mens unntaket for innreisekarantene for arbeidsreisende i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser oppheves fram til 31. januar.

Personell som jobber på fartøy i norsk havn, må hurtigtestes ved utgang av karantene.

Samtidig skjerpes kravene for innreisekarantene for millitært personell.

Skjerper samværskarantene

Karantenekravet for pendlere som jevnlig ankommer Norge, og som testes hver uke, endres slik at unntaket ikke kan brukes for personer som har opphold seg utenfor Sverige og Finland ti døgn før ankomst til Norge.

Regjeringen skjerper også karanteneplikten for personer som krysser grensen for å gjennomføre samvær. Det stilles krav om testing tre døgn etter ankomst for å få unntak fra karantene i arbeids- eller skoletid.

Det vil ikke lenger bli gitt unntak for fritidskarantene for denne gruppen.