Helsedirektoratet anbefaler innreise kun for personer med nødvendig formål

Helsedirektoratet mener at innreise kun bør tillates for personer som kan dokumentere at reisen har et nødvendig formål som ikke kan utsettes.

Det skriver Helsedirektoratet i en ny anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet.

Videre skriver Helsedirektoratet at det foreløpig ikke finner det «forholdsmessig å innføre innreiseforbud fra land med høy insidensrate».

FHI: Nye virusvarianter er en alvorlig trussel

Folkehelseinstituttet frykter at nye varianter av koronaviruset kan true evnen til å holde pandemien under kontroll.

Det kommer fram i FHIs oppdaterte risikovurdering.

– Nye varianter av koronaviruset oppstår hele tiden. De variantene som har størst spredningsevne, altså høyest R-tall, vil etter hvert dominere. Siden slike varianter sprer seg bedre, kreves det mer effektive tiltak for å holde dem under kontroll, sier avdelingsdirektør Line Vold.

Hun sier at utbruddet i Nordre Follo er det første vi kjenner til med den engelske varianten i Norge, samt at FHI og Nordre Follo kommune har samarbeidet om å oppklare utbruddet.

- Fortsatt håp

Folkehelseinstituttet skriver at erfaringen er, som ved alle andre utbrudd, at smittesporing og karantene var avgjørende for å begrense utbruddet. Utbruddene var mer eller mindre over før man ble klar over at viruset var den engelske varianten.

– Det er fortsatt håp om å få utryddet den engelske varianten fra dette utbruddet. Det er ikke sikkert vi klarer det neste gang. Dersom denne eller andre mer smittsomme varianter får fotfeste i Norge, vil de utgjøre en viktig trussel mot den kontrollen vi nå har på epidemien, sier Vold.

Folkehelseinstituttet vurderer at det er moderat sannsynlig at den engelske varianten gir mer alvorlig sykdom og lav sannsynlighet for at dagens vaksiner beskytter dårligere mot den engelske varianten.