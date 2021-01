Norge får flere Pfizer-vaksiner raskere

Savner kjæresten, men er glad for å være tilbake i RBK

Eiere av svenske hytter saksøker staten for å slippe karantene

Skrekkbildene til UP:- I en travel hverdag er det alltid noen som slurver

Finland stenger grensa for nordmenn

Saken oppdateres.

Ombygging på Pfizer-fabrikken i Belgia førte til at legemiddelgiganten i midten av januar meldte om at vaksineleveranser til alle europeiske land kom til å bli forsinket, men allerede neste uke vil Norge få samme antall vaksinedoser som avtalt, for da er fabrikken oppe og går som normalt igjen, skriver TV 2.

LES OGSÅ: Alle som har vært i Oslo-regionen ble bedt om å teste seg. Så mange har så langt testet positivt

0.358 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk onsdag. 3.525 personer har fått dose to.

Dermed er 1.157 flere nordmenn registrert å ha fått første dose enn tirsdag. 1.618 flere er registrert vaksinert med dose to.

Flest har fått første dose i Viken (16 498) og Oslo (12 494). Færrest av dose én er satt i Troms og Finnmark (3695) og Møre og Romsdal (4033). Flest personer har fått dose to i fylkene Viken (1185) og Oslo (815).

Den første koronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble den første dosen av Moderna-vaksinen satt.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.

LES MER: 25 spørsmål og svar om den ekstra smittsomme virusmutasjonen