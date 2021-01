Sverige gjør endringer i innreiseforbudet fra Norge

– En uke går greit, to uker blir krevende. Fire uker vil gi svært alvorlige utfordringer

Saken oppdateres.

Den svenske regjeringen opplyser på sine nettsider at endringene i innreiseforbudet til Sverige gjelder innreise fra Storbritannia, Norge og Danmark.

Endringene gjelder for forsvarssamarbeid, reindrift og humanitære årsaker. Unntak gjøres også for personer som skal få omsorg og for foreldre som skal treffe sine barn i Sverige. Det vil gjelde fra 1. februar.

I tillegg blir reiser fra danske Bornholm tillatt.

Ifølge den svenske regjeringen er formålet med de strenge tiltakene å forhindre ytterligere spredning av koronaviruset og mutasjoner, slik at færre blir syke.

Det svenske innreiseforbudet gjelder i første omgang fram til 14. februar.