Regjeringen viderefører smittetiltak og strammer inn innreiseregler

Onepiece, buksa i sokkene og uggs - har du begått noen av de verste motekrisene de siste 20 årene? Onepiece, buksa i sokkene og uggs: Her er noen av de verste motekrisene de siste 20 årene

Trønder i 70-årene siktet for å ha overgrepsmateriale: - Særdeles grov karakter

Av og til går det skikkelig feil når du skal få fram et budskap

Vi er bekymret for en stor utbygging i et sårbart område

Høie takker for tålmodigheten

Saken oppdateres.

De nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar, videreføres til midten av februar.

I kommuner rundt Nordre Follo, som er episenter for et stort utbrudd av den fryktede engelske virusvarianten, kommer det imidlertid enkelte lettelser fra onsdag av.

– De nasjonale tiltakene har effekt, og vi ser at smitten går ned i Norge. Men vi må ytterligere ned og kan ikke ta sjanser som fører til at de mer smittsomme virusvariantene sprer seg. Derfor viderefører vi de nasjonale tiltakene fram til midten av februar, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Lettelser på Østlandet

Den knallharde nedstengningen vil samtidig omfatte færre kommuner enn før.

– Vi har bedre oversikt, men situasjonen er fortsatt usikker. Smittesporing og oppfølging i de berørte kommunene vil gi oss enda bedre oversikt i dagene som kommer, sier Høie.

Det er lettelser for barn og unge som prioriteres.

Lettelsene betyr at skoler og barnehager i Nordre Follo, Oslo, Ås og 14 andre omkringliggende kommuner nå går tilbake til gult tiltaksnivå. Kommunene får med dette tid til å vurdere om de av lokale hensyn har behov for tiltak på rødt nivå.

For universiteter, høyskoler og fagskoler er lokalene fortsatt stengt for studenter og undervisning, og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjennomføres digitalt.

Endrer innreiseregler til Norge

Det vil ikke lenger være mulig å komme inn i Norge med en attest på at du har gjennomgått koronasykdom.

Fram til nå har en legeattest på gjennomgått koronasykdom gitt unntak fra kravet til test og karantene ved kryssing av grensa inn til Norge. Ettersom flere har kommet med falske attester, avvikles dette nå.

– En slik attest vil ikke gi unntak for verken obligatorisk test på grensen eller unntak fra karantene. For unntak for smittekarantene må man nå ha en norsk attest, sier Høie.

Takker for tålmodigheten

Høie sier han har stor forståelse for at folk er utålmodige etter å åpne samfunnet igjen, men sier det må gjøres på en forsiktig måte.

– Smitten går stadig nedover, og vi har nå bedre oversikt over situasjonen. Jeg vil takke befolkningen for den store tålmodigheten, og så har jeg stor forståelse for den voksende utålmodigheten, sier Høie.

– Vi kan ikke ta sjanser som gjør at vi mister kontrollen, sier helseministeren.

Høie viser til europeiske land som har åpnet opp raskt, for så å stenge ned igjen etter stigende smittetall.

– Jeg vet at mange synes dette er veldig tungt, og at det er vanskelig å forstå hvorfor vi ikke åpner opp når smitten går ned. Det er fordi det vil gjøre at det blir enda tyngre og vil vare lenger, sier Høie.