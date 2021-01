St. Olav sendte ut smittevernfrakker med hull

Vi er bekymret for en stor utbygging i et sårbart område

Regjeringen åpner for at noen studenter kan komme tilbake til campus

Regjeringen åpner for at noen studenter kan komme tilbake til campus

Saken oppdateres.

Smittevernfrakkene ble sendt ut ved en feil fra St. Olavs hospital i Trondheim, og de er blitt brukt ved sykehuset i Volda siden oktober, i Ålesund siden desember og Molde siden januar.

– Vi ser alvorlig på denne saken. Dette skal ikke kunne skje, sier smittevernoverlege Jørn Åge Longva i Helse Møre og Romsdal til NRK.

Smittevernfrakkene har små hull ved knytingen i front der smitte kunne trenge gjennom, og de skulle vært sendt til reklamasjon. St. Olavs hospital ble oppmerksom på feilutleveringen i forrige uke, og da ble det umiddelbart gitt beskjed om at frakkene skulle tilbakekalles.

– Ved en feil ble ikke de aktuelle pallene som var plassert på et eksternt lager merket tydelig nok at de var sperret for utlevering. Dette er vårt ansvar, sier klinikksjef Vigleik Jessen ved St. Olavs hospital.

De ansatte i Helse Møre og Romsdal ble informert om feilen fredag.

– Jeg har forståelse for at ansatte kan bli urolige når utstyr som blir levert ut, ikke er av den kvaliteten man kan forvente, sier Longva.

Han legger til at det er viktig å understreke at feilene på frakkene var små, og at det ikke har ført til smitte for ansatte eller pasienter.