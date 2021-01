Fire Østfold-kommuner får de strengeste koronatiltakene

Oppdrettsgründer Per Anton Løfsnæs er død

Saken oppdateres.

Dermed er kvartetten blitt «ring 1-kommuner», noe som innebærer de strengeste koronatiltakene i landet. Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys både inne og ute, det blir rødt nivå i barnehager og grunnskolen, og videregående skoler og høyere utdanning stenges.

Tiltakene ble lagt fram av helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse søndag kveld.

Ishall i Halden

Bakgrunnen for tiltakene er et smitteutbrudd som har sitt utspring i en ishall i Halden. Til sammen har så langt 30 personer testet positivt, men det er ikke endelig bekreftet at alle har den britiske virusmutasjonen.

Moss og Våler har de strengeste tiltakene inntil videre, men er ventet å få noen lettelser fra og med onsdag. Da vil de ha samme tiltak som eksempelvis Lillestrøm og øvrige «ring 2-kommuner». Det samme gjør Fredrikstad og Hvaler med umiddelbar virkning.

Til 10. februar

Indre Østfold, Skiptvet, Rakkestad, Råde og Marker er allerede i «ring 2» og vil være det inntil videre. Det gjelder selv om de fire sistnevnte opprinnelig skulle få lettelser onsdag.

Tiltakene gjelder i første omgang til og med 10. februar.

Søndag ble det kjent at den fryktede britiske virusmutasjonen er påvist i allerede positive koronaprøver fra Moss, Sarpsborg og Halden. I Moss er det bekreftet tre tilfeller, mens Sarpsborg og Halden har fått påvist ett tilfelle hver