FHI anbefaler at nærkontakter testes to ganger

Saken oppdateres.

I tillegg påpeker FHI at barn også bør testes.

For at barn skal oppleve prøvetakingen som mindre ubehagelig, åpnes det for at også fremre neseprøve eller svelgprøve benyttes.

Ved utbrudd kan det også være aktuelt å teste flere enn de som er definert som nærkontakter, for eksempel andre i nærmiljøet til den smittede. I områder med stor smittespredning kan det etter en smittevernfaglig vurdering være aktuelt med jevnlig testing som alternativ til stenging av for eksempel videregående skoler, melder FHI.