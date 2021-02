Borten Moe i oljehøring: – Ingen ukultur

Saken oppdateres.

– Jeg har ingen grunn til å tro at det er en ukultur i Olje- og energidepartementet. Jeg har heller ingen grunn til å tro at det er noen ukultur i Oljedirektoratet.

Det sa Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe under kontrollhøringen i Stortinget mandag om prosessen i 2013 der Barentshavet sørøst ble åpnet for oljeleting.

Ifølge Borten Moe, som var olje- og energiminister den gang, fikk Stortinget all relevant informasjon.

Klimasøksmålet

Bakteppet for høringen er klimasøksmålet som gikk for Høyesterett i fjor høst.

Under behandlingen av søksmålet dukket det opp tidligere ukjente beregninger fra Oljedirektoratet som viste at petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst kunne bli ulønnsom. Men tallene ble aldri delt med de folkevalgte. I 2013 vedtok et enstemmig Storting å åpne området.

Interne eposter mellom Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet viser i tillegg at departementet ga klar beskjed om ikke å «snakke ned» Barentshavet sørøst, og at de nye beregningene ikke skulle bli med videre i kunnskapsgrunnlaget.

Ledelsen i Oljedirektoratet vedgikk i høringen mandag at prosessen var uvanlig, men understreket at det var de mulige oppsidene ved en åpning man jaktet.

Borten Moe påpekte for sin del at mye av formålet med åpningen var nettopp å finne ut hvilke ressurser som kunne være der.

Varsel om ukultur

Det var den profilerte oljevarsleren Rolf Wiborg som åpnet kontrollhøringen.

Ifølge ham har det vært en «ukultur» i departementet med systematisk siling av informasjonen som gis til politikerne.

– Noen ganger skjedde redigering, eller filtrering, som jeg har kalt det, et godt stykke ned i systemet. Sjefene over var ikke fullstendig klar over hva som skjedde. Og noen ganger skjedde det langt oppe, sa Wiborg.

Men Wiborg sto fast på at det var riktig å åpne Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet.

Wiborg var i sin tid i ressursdirektør i Oljedirektoratet. Han varslet i flere saker, og i 2013 fikk han sparken på dagen. Oljedirektoratet avviste at oppsigelsen hadde noen sammenheng med varslene han hadde kommet med, men Wiborg protesterte og til slutt fikk jobben tilbake. I 2014 gikk han av med pensjon.

– Vi ser dessverre at kostnadene ved å være varsler, det å ta opp konfliktstoff, er veldig høy, sa han i høringen mandag.

Møtte oljeveggen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen stilte også spørsmål til tidligere Sp-leder Åslaug Haga, som var olje- og energiminister i 2007 og 2008.

Hun fortalte om et «jerntriangel» mellom Olje- og energidepartementet, Finansdepartementet og Statsministerens kontor.

– Det var et system som var meget konserverende på vegne av oljen og gassen, og hvor man ikke så muligheten som lå i å utvikle andre energikilder, også for å skape arbeidsplasser i Norge, sa Haga.

Selv kom hun inn i jobben med et håp om å løfte fram ny fornybar energi. Men dette opplevde hun at de ansatte i OED hadde «tynn» kompetanse på.

– Det var i praksis et oljedepartement, sa Haga.

– Det var ikke et miljø som la til rette for at det skulle inn noen nytenkning. Og det var frustrerende. Du følte liksom at du møtte oljeveggen, sa hun.