CNN: Norge er hyklersk, ikke klimamester

Saken oppdateres.

Etter først å ha tegnet et rosengrønt bilde av et Norge der to av tre nybiler er elektriske og gatelysene går på solenergi, river artikkelforfatter Ivana Kotassová av følgende lekse:

-Det er bare ett problem. Mye av den grønne teknologien de er stolte av, er finansiert med oljepenger, fordi Norge, i tillegg til å være en framoverlent klimakjempe, også er en massiv produsent av fossilt brennstoff. Og slik vil de ha det i lang tid framover, skriver Kotassová.

Storbritannia og Canada blir i likhet med Norge kalt klimahyklere fordi landene også tjener store penger på fossil energi, men begge har en sterk posisjon i miljø- og klimaarbeidet.

