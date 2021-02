Enighet om lavere ferjepriser

Saken oppdateres.

Bakteppet er at Ap, Frp og Sp alle har gått inn for minst en halvering av ferjeprisene.

De tre partiene har flertall sammen på Stortinget. Men kniving dem imellom om nøyaktig hvordan løftet skal formuleres, har til nå gjort det umulig å nå flertall for noe som helst.

Ap, Sp, SV og Frp holdt et møte mandag klokka 15 for å diskutere saken, men brøt opp etter en drøy halvtime for å rådslå hver for seg.

Mandag kveld kom de, sammen med Rødt, altså til enighet, om følgende formulering:

– Stortinget ber regjeringen komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2021 med forslag til reduserte fergetakster allerede for inneværende år, og en forpliktende plan for halvering av fergepriser på både riksvei- og fylkesveisamband. Løsninger for lavere takster for pendlere skal prioriteres og reduksjonen skal finansieres av staten, skriver partiene i forslaget.

Forslaget vil bli stemt over i forbindelse med behandlingen av økonomiske tiltak i møte med pandemien, som skal opp i Stortinget i tirsdag.