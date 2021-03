Direkte klokka 18: Erna Solberg taler til det norske folk

Verdal har Europas største forekomst av kalkstein. Det er godt egnet som råstoff for sement

Statsministeren vil redegjøre for smittesituasjonen for Stortinget tirsdag

Saken oppdateres.

Statsministeren skal tale om koronasituasjonen klokka 18 søndag.

Talen er i forbindelse med at det snart er ett år siden Norge iverksatte de første inngripende tiltakene i koronapandemien.

Den siste tiden har smitten tatt seg opp igjen i Norge etter at den britiske mutasjonen av koronaviruset har bitt seg fast. Regjeringen har varslet nye nasjonale tiltak neste uke, altså ett år etter at pandemien for alvor begynte å herje.

Også 18. mars i fjor holdt statsministeren en tale om koronasituasjonen.

– Ingen i min generasjon har opplevd at landet vårt har så store utfordringer som vi sammen står i nå, sa Solberg den gang.