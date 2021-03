Slik taklet Trondheim pesten for 400 år siden

FHI: I dialog med Legemiddelverket for å avklare AstraZeneca-situasjonen

Saken oppdateres.

– FHI er i dialog med Legemiddelverket for å avklare situasjonen og kommer tilbake når vi har mer informasjon, skriver FHI på Twitter.

Danske helsemyndigheter har varslet at de stanser bruken av den britiskutviklede vaksinen for å være føre var etter å ha fått meldinger om at den kan føre til dødelige blodpropper.

Det er ikke påvist at det er en sammenheng mellom vaksinene og tilfeller av blodpropp, men Danmark stanser bruken fram til dette er avklart, skriver helseminister Magnus Heunicke på Twitter.