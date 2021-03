AstraZeneca-vaksinerte advares om mulige farer

«Sons of Anarchy»-skaper skal lage film om et drapsbeist for Netflix

Saken oppdateres.

– Det kan være et alvorlig tegn på nedsatt antall blodplater, sa Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk på en hasteinnkalt pressekonferanse i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) lørdag.

Oppfordringen gjelder personer under 50 år som er vaksinert med AstraZeneca de siste 14 dagene, og som opplever økt sykdomsfølelse med flere blå flekker (hudblødninger) mer enn tre dager etter vaksinasjon.

– Disse må oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig, heter det i en pressemelding fra FHI.

Én død, tre på sykehus

Fredag ble det kjent at en kvinne i 30-årene hadde dødd som følge av hjerneblødning på Tynset, ti dager etter at hun ble vaksinert med koronavaksinen fra AstraZeneca. Det er foreløpig uvisst om det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet.

Lørdag kom det meldinger om at tre yngre helsearbeidere var lagt inn på Oslo universitetssykehus med blodpropp eller hjerneblødning. Alle tre hadde fått AstraZeneca-vaksinen.

– Felles for disse pasientene er at de har hatt nedsatt antall blodplater i blodet. Blodpropp og påfølgende hjerneblødning er en sjelden tilstand, opplyser FHI.

– FHI har satt AstraZeneca vaksinen på pause i koronavaksinasjonsprogrammet. Nå er det Legemiddelverkets rolle å følge opp disse mistenkte bivirkninger og foreta nødvendige tiltak i denne alvorlige situasjonen, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

– Vær oppmerksom

Det er først og fremst helsearbeidere som er blitt vaksinert med vaksinen fra AstraZeneca. Både Legemiddelverket og FHI ber helsearbeidere under 50 år være spesielt oppmerksomme på bivirkninger etter vaksinen.

– På grunn av alvorligheten undersøker vi nå dette grundig, sier Hortemo.

Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) vurderer nå om det kan være en sammenheng med koronavaksinene. Foreløpig er det ikke kommet noen konklusjon.

FHI satte torsdag AstraZeneca-vaksinen på pause mens utredningen pågår.

Også Danmark, Island, Thailand og Bulgaria har satt bruken av AstraZenecas vaksine på vent, mens Østerrike, Italia, Estland, Latvia, Litauen og Luxembourg har stanset bruken av vaksine fra bestemte partier.

Fredag ble en kraftig allergisk reaksjon lagt til på EUs liste over mulige bivirkninger fra AstraZenecas koronavaksine.

Ekstremt sjeldent

– Jeg vil si at dette er ekstremt sjeldne hendelser og denne vaksinen er brukt på flere titalls millioner mennesker og bortsett fra tilfellene i Norge, Danmark og Østerrike, så er det ikke rapportert om slike hendelser, sier Hortemo til TV 2.

På spørsmål på hva folk som er engstelige, nå bør tenke, svarer han:

– Da den (vaksinen) ble tatt i bruk i Norge, var det på bakgrunn av studier som viste at den var effektiv. De skal vite at det ikke er etablert at disse problemene skyldes vaksinen, sier Hortemo.

Verdens helseorganisasjon konkluderte fredag med at det ikke er noen grunn til å stanse bruken av AstraZeneca-vaksinen.

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier til VG TV at han ikke tror at disse hendelsene vil få stor betydning for vaksineringen framover.