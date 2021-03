AstraZeneca varsler svikt i de planlagte vaksineleveransene til EU

Sjåføren tok egne bilder for å renvaske seg selv for skrenselek

Saken oppdateres.

Den svensk-britiske legemiddelgiganten viser til produksjonsproblemer og eksportrestriksjoner.

– AstraZeneca er skuffet over å måtte kunngjøre en svikt i de planlagte covid-19-vaksineleveransene til Den europeiske unionen til tross for at vi har jobbet utrettelig for å få opp farten i forsyningene, heter det i en uttalelse lørdag.

Så sent som fredag opplyste Sveriges vaksinesjef at Sverige kommer til å få 3,3 millioner færre doser av vaksinen enn ventede i første halvår av 2021.

Norge ble torsdag varslet om at landet får 1 million færre doser enn ventet i første halvår. Folkehelseinstituttet var fredag i kontakt med AstraZeneca etter nyhetene om lavere svenske leveranser, men fikk som svar at det ikke blir ytterligere forsinkelser til Norge nå.

Det innebærer at AstraZeneca fortsatt skal levere 670.000 vaksinedoser til Norge i andre kvartal.

Det er ikke klart hva den siste forsinkelsen vil ha å si for leveranser til Norge.

AstraZeneca havnet også i januar i en konflikt med EU om forsinkede vaksineleveranser.

Meldingen om forsinkelsen vekket sinne og fortvilelse i europeiske land som hadde planlagt at den billige vaksinen skulle spille en stor rolle i kampen mot pandemien.