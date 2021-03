854 nye koronasmittede siste døgn i Norge

Her kan det bli både skybar og hotell. - Dette er byens beste utsikt

Her blir nye Mercedes-AMG SL testet i nordiske forhold

- Det må ha vært en forferdelig opplevelse. Det er brutalt å bli tatt fra et barn

Ønsker at ny aldersgruppe skal få halv pris på bussen

Gry Karin og Tove Lill visste ikke at de hadde en lillebror - så fant de en Facebook-post

Nytt tap for Cecilia Brækhus mot Jessica McCaskill

Saken oppdateres.

Den siste uken er det registrert til sammen 5.254 nye smittetilfeller i Norge. 34 av tilfellene er i Trøndelag.

Ved midnatt natt til søndag er det i alt registrert 79.800 koronasmittede personer her i landet.

I alt er nå 4,1 millioner koronatester utført her i landet.

177 koronapasienter var lørdag innlagt på sykehus. Det var 18 flere enn dagen før.

Til sammen er 632 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Nesten to av tre, 63,9 prosent av alle døde, er over 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om ni dødsfall i Norge.