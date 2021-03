Folkhälsomyndigheten anbefaler at innreiseforbudet for nordmenn oppheves

Nå har de gått for langt, tenkte jeg. Dette gidder jeg ikke å være med på

Da hun plutselig ikke hadde jobben å gå til, måtte Sissel finne andre måter for å holde seg gående

Over 500 kunder uten strøm i Verdal

Vegvesenet var lite imponert over sikten ut av frontruta

Sverige: Anbefaler at innreiseforbudet for nordmenn oppheves

Lege i Tønsberg dømt for mishandling av familien

Sverige: Anbefaler at innreiseforbudet for nordmenn oppheves

Sverige: Anbefaler at innreiseforbudet for nordmenn oppheves

13 000 studenter støttar VM-boikott: Ofrar alt, for me må

Saken oppdateres.

– Vi har anmodet regjeringen om at innreiseforbudet fra Danmark og Norge kan tilsidesettes, sier Folkhälsomyndigheten til DR tirsdag kveld.

Årsaken til anbefalingen er at Folkhälsomyndigheten mener det er lav risiko for at tilreisende fra grenselandene bidrar til fortsatt spredning av den britiske virusvarianten.

Med enkelte unntak har svenske myndigheter innført et innreiseforbud fra Norge i forbindelse med koronapandemien – gjeldende fra 25. januar til 31. mars.

Et lignende innreiseforbud fra Danmark trådte i kraft 22. desember.

Innenriksminister Mikael Damberg sier til Sveriges Radio Ekot at regjeringen skal gå igjennom anbefalingen og fatte en beslutning innen det nåværende innreiseforbudet utløpet 31. mars.