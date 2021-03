- Setter smitterekorder ingen av oss ønsker å sette

Vegvesenet var lite imponert over sikten ut av frontruta

Saken oppdateres.

– Nå setter vi rekorder ingen av oss ønsker å sette, sa helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

– Det siste døgnet ble det registrert 1.156 koronasmittede i Norge, og vi er inne i en tredje bølge. FHIs ukesrapport viser 5.337 nye smittede sist uke. Det er det høyeste antall på en uke siden pandemien startet, sa Høie.

Onsdag var 226 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på to pasienter fra dagen før.

451.308 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk onsdag. 257.851 personer har fått andre dose.

Får flere Pfizer-vaksiner

Norge får 120.000 flere doser fra Pfizer i 2. kvartal enn det som var forespeilet, sier helseminister Bent Høie (H).

– Vi må være forberedt på både gode og dårlige vaksinenyheter, sa helseministeren på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

– Nå har vi nettopp fått en god. Vi får 120.000 flere vaksiner fra Pfizer i 2. kvartal, enn det vi hadde blitt forespeilet tidligere, sa Høie.

– Vi satser på mange ulike vaksiner for å kunne vaksinere befolkningen, selv om det skulle oppstå problemer med en eller flere vaksiner. Det gjør at vaksineringen i Norge ikke kommer til å stoppe opp.

Høie sier at dersom vaksinene fra Pfizer, Johnson & Johnson og Moderna kommer som planlagt har vi nok vaksiner i løpet av sommermånedene til å kunne tilby hele den voksne befolkningen vaksine.

– Men det forutsetter at produsentene ikke støter på uforutsette problemer.

LES OGSÅ: - Det føles nesten litt uvirkelig

Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra karantene

Regjeringen vil gi helsepersonell som har fått første vaksinedose for minst tre uker siden, unntak fra karanteneplikten.

Til nå har disse måttet gå i karantene etter å ha vært i nærheten av smittede, selv om de har vært vaksinert, fordi man har vært usikre på om vaksinerte personer kan føre med seg smitte selv om de ikke blir syke.

– Nå vet vi at vaksinerte personer sjelden fører smitten videre til andre, sa helseminister Bent Høie (H) under onsdagens pressekonferanse.

Derfor endrer myndighetene nå forskriften slik at helsepersonell som har fått første dose for minst tre uker siden, kan få unntak fra karantene, dersom det er nødvendig for å opprettholde kapasiteten.

LES OGSÅ: Trondheims vaksineplan ryker: - Ikke realistisk å vaksinere alle før sommeren

Rapporterer om kapasitetsutfordringer

Det er alvorlig at halvparten av kommunene rapporterer om utfordringer med kapasiteten knyttet til testing og smittesporing, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Dersom kommunene mister kapasiteten til å smittespore, får man ukontrollert og skjult spredning. Det er alvorlig at så mange rapporterer om utfordringer med TISK (Testing, isolasjon, smittesporing og karantene), sa Guldvog på onsdagens pressekonferanse.

– Det er derfor vi nå kommer med effektive og generelle tiltak som samordnes mellom kommunene, fortsatte helsedirektøren.

Han sa også at kapasiteten til akutt behandling ikke er truet.