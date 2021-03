Legemiddelverket kan ikke utelukke sammenheng mellom blodpropp og AstraZeneca-vaksinen

Banktopp: Dette er vinnerne og taperne i trøndersk næringsliv under koronaen

Saken oppdateres.

EUs legemiddeltilsyn (EMA) ga torsdag grønt lys til fortsatt bruk av vaksinen.

– Dette betyr altså at vaksinen kommer til å fortsette å ha en betinget godkjenning. Det betyr imidlertid ikke at den skal eller må brukes i Norge, sier direktør Audun Hågå i Legemiddelverket.

Han sier at Legemiddelverket ennå ikke kan utelukke en sammenheng mellom vaksinen og alvorlige blodpropper. Norske forskere ved Rikshospitalet mener det er en slik sammenheng.

Legemiddelverket bekrefter videre at seks personer fikk alvorlige komplikasjoner etter å ha blitt vaksinert med AstraZeneca, og at to av disse er døde.

– Vi har fått rapport om seks tilfeller, opplyser direktør Audun Hågå i Legemiddelverket.

Det andre dødsfallet som skjedde etter vaksinering, og som nå blir undersøkt, skjedde på Tynset.

Folkehelseinstituttet vil foreløpig ikke åpne opp for at vaksinering med AstraZenica-vaksinen kan fortsette,

– Vi vurderer grundig om det er sammenheng mellom vaksinene og sykdomstilfellene. Vi tar EMAs vurdering til etterretning, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Hun sa at FHI vil fortsette sine undersøkelser og vurdere vaksinens plass, men sier at det er for tidlig å konkludere.

– Vi vil komme med en vurdering i slutten av neste uke, sa Stoltenberg på pressekonferansen torsdag kveld.