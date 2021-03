Krever at Youngstorget gransker AUF-rapporten

Ni år til 2030: - Det er en skam og et svik mot unge

Kjørte med totalvekt på over tre og et halvt tonn - anmeldt

I fjor var lanseringen en kjempenyhet, men her hjemme tok trenden aldri av

Hvordan få best mulig effekt av styrke- og kondisjonstreningen?

Nakstad om Solbergs brudd på smittevernråd: − Folk ønsker likhet for loven

Vi er avhengig av at vi får et nytt Ocean Space Center. Ellers vil vi snart bli akterutseilt

Nakstad om Solbergs brudd på smittevernråd: − Folk ønsker likhet for loven

Saken oppdateres.

– Jeg skal innrømme at det er veldig komplisert dette her, og særlig hvor mange som kan samles i ulike sammenhenger. Dette har blitt endret mange ganger. Uten å unnskylde, så er det klart at det kan være komplisert, sier Nakstad til VG.

Solberg samlet ifølge NRK familien to kvelder på rad og var flere enn ti personer som spiste middag sammen. Hun har beklaget at det skjedde. Samlingene var på Geilo i vinterferien.

Nakstad sier at politikeres etterlevelse ikke nødvendigvis oppfordrer til å bryte reglene.

– Men folk ønsker likhet for loven, sier han.

Han sier at han ikke kjenner alle detaljene, men sier statsministeren ikke har brutt en forskrift, men et råd.