Nakstad: Dette blir avgjørende å følge med på i uka som kommer

Saken oppdateres.

På spørsmål om det kan bli aktuelt å komme med nye nasjonale tiltak i uka som kommer, svarer Nakstad at det er særlig én ting som blir avgjørende.

– Det som blir mest avgjørende i dagene framover er om kommunene klarer å slå ned smitten blant barn og unge, og om vi klarer å teste mange nok til at barna unngår stadige karanteneperioder på grunn av smitteutbrudd ved skolene sine, sier Nakstad til NTB.

Stadig flere områder opplever økt smitte for tiden, noe som har ført til lokale nedstengninger. Søndag var det Ålesund og de to nabokommunene Sula og Giske som stengte ned.

Nakstad sier at smitten den siste uken stort sett har skjedd i kommuner som har nasjonale tiltak på nivå 5, som for eksempel hele Oslo og Viken. Der har 80–90 prosent av smittetilfellene kommet, opplyser den assisterende helsedirektøren.

Sa nei til nasjonale tiltak

– Det er imidlertid stadig flere eksempler på smitteøkning også andre steder, for eksempel på Askøy utenfor Bergen. Hvorvidt kommunene ønsker å komme inn under nasjonal ordning avhenger av om de har kontroll på smitten og om det er mistanke om regional spredning eller ikke. Vi deltar i mange av statsforvalternes møter med kommunene for å bistå med nasjonal koordinering der det er ønskelig, sier Nakstad.

Nettopp Askøy og kommunene rundt i Vestlandet-regionen sa søndag nei til å få nasjonale tiltak.

– Er det forsvarlig smittevernmessig å ha nasjonale tiltak som likevel fører til slike utbrudd, som deretter krever en lokal nedstenging etter at utbruddet har skjedd?

– Vi har i dag et nasjonalt sikkerhetsnett av regler og råd som gjelder alle som befinner seg i Norge. Vi jobber med anbefalinger til regjeringen om hvordan dette sikkerhetsnettet kan styrkes ytterligere inn mot påsken, i tillegg til de strenge tiltakene som er innført i mange regioner allerede, sier Nakstad.

Frykter mer festing

I løpet av helgen har flere politidistrikt meldt om festproblemer. Det er særlig i byene utenfor det nedstengte Oslo-området at politiet har meldt om festing.

– Vi frykter at det blir mer festing og sammenkomster med mange mennesker til stede utover våren, men ser at de fleste fortsatt følger smittevernreglene og tar ansvar for å slå ned smitten der de bor, sier Espen Nakstad til NTB.

Ifølge VG , som søndag snakket med alle landets politidistrikt, var det flere smittevernbrudd i helgefestingen, mens det var rolig på Østlandet.

I Trøndelag fikk politiet 30 meldinger om feststøy.