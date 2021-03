Innfører skjenkeforbud i hele landet

- Jeg står for knivstikkingen jeg har gjort. Men jeg har ikke knivstukket i bryst- og mageregionen

Skuffet over at sjøtransporten avspises med promiller i nasjonal transportplan

Helsedirektoratet: Fødeavdelinger bør legge til rette for at partner kan være til stede ved fødsler

Frykter at folk i Trondheim slutter å følge koronarådene

Fortidsminneforeningen: Uakseptabelt å rive et verneverdig bygg i et helt kvartal

I dag fikk to søkere penger fra potten på 19 millioner til de som faller utenfor

Camilla (17) syntes markedet var dyrt. Da startet hun like greit sin egen bedrift

Treningssentre stenges for folk fra andre kommuner

Smitteverntiltakene spres utover landet: – Forstår at det oppleves som vanskelig

Virke ber om to strakstiltak etter nasjonal innstramming

Camilla (17) syntes markedet var dyrt. Da startet hun like greit sin egen bedrift

Virke ber om to strakstiltak etter nasjonal innstramming

Saken oppdateres.

- Vi har varslet nasjonale innstramminger dersom smittetallene ikke går ned. Nå må vi stramme inn fordi smitten sprer seg til nye deler av landet.

Det sa helseminister Bent Høie da han åpnet pressekonferansen om nye nasjonale smittevernregler.

– Smittetallene ligger stabilt høyt, situasjonen er blitt mer ustabil, og vi ser utbrudd stadig flere steder i landet. Smittesporingen er under press i mange kommuner, sier helseministeren. Regjeringa innfører ikke forbud mot å dra på hytta, men det er bare lov å være der sammen med dem du bor med. Men Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og regjeringa slår fast at det muterte viruset stadig sprer seg til nye steder og at det stadig dukker opp nye utbrudd.

De nye tiltakene trer i kraft natt til torsdag 25. mars, og regjeringa vil ta en ny vurdering 12. april.

LES OGSÅ: Trøndersk helsepersonell sendes til Østlandet på grunn av koronakrisen

Dette er de nye reglene og anbefalingene:

Anbefalinger:

En meter blir to meter. Hold to meters avstand til de du tidligere har hatt én meter avstand.

Du kan bare ha to gjester.

Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Kommer du har område med høyt smittenivå, bør du verken gå på eller ha overnattingsbesøk

Regjeringa anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesenter og varehus i den kommunen de bor i.

Du må bruke munnbind der det er vanskelig å holde avstand.

Personer som har vært i utlandet, må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Ha så få nærkontakter som mulig.

Universitet og høyskoler skal ha digital undervisning. Det betyr at studentene ikke trenger å dra tilbake til studiestedet etter påske fordi de kan følge undervisningen digitalt, sa Høie.

Alle som har mulighet for det, skal ha hjemmekontor.

Nye regler

Det blir forbudt med skjenking av alkohol over hele landet fra torsdag 25. mars. En del kommuner har allerede skjenkestopp, men nå vil restriksjonen gjelde for hele landet. Fra 23. februar har de nasjonale reglene vært skjenkestopp klokka 22.

Innendørs idrett forbys for voksne med unntak av for profesjonelle utøvere

Treningssentre blir stengt, men kan ha åpent for innbyggerne i kommunen og for rehabilitering, individuell trening og behandling.

Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir også stengt.





Regjeringa kan ikke lenger legge fram en plan for gjenåpning av samfunnet i slutten av mars. Statsministeren vil redegjøre for dette i Stortinget over påske, sier helseministeren.

De nye nasjonale tiltakene Nye anbefalinger

Én-meteren blir nå til to-meteren. De som du hittil har holdt minst én meters avstand til, må du fra nå av holde minst to meters avstand til.

Vi anbefaler maks to gjester på besøk.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

Vi anbefaler bruk av munnbind på alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Vi anbefaler folk å bare benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Vi anbefaler at alle reiser som ikke er nødvendige utsettes med disse unntakene: Reiser til arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor. Reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer. Reiser til hytte sammen med egen husstand.

Det er tidligere bestemt at det skal være digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler fra og med 6. april. Dette fremskyndes nå til 25. mars. Nye nasjonale forskriftsfestede regler Det blir forbud mot skjenking av alkohol over hele landet.

Det blir forbudt med innendørs organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere.

Treningssentre kan kun holde åpent for kommunens egne innbyggere. Unntak for innbyggere utenfor kommunen dersom det gjelder rehabilitering, individuell trening og behandling.

Svømmehaller skal stenges, men kan ha åpent for blant annet barn på svømmetrening og personer som trenger bassenget til rehabilitering.

Fornøyelsesparker, bingohaller og lignende underholdningstilbud blir stengt.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser det er praktisk mulig.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.

Vi anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene: Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer. Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Kilde: regjeringa.no

LES OGSÅ: Frykter at folk i Trondheim slutter å følge koronarådene

Lite smittetrykk i Trondheim, men:

Høie slo fast at det er lite smittetrykk i Trondheim, men viste til situasjonen i Ålesund der det plutselig ble et høyrt smittetrykk.

- Vi vil redusere risikoen for at flere kommer i en situasjon der vi må innføre enda strengere tiltak, sa han på spørsmål om situasjonen i Trondheim.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier direktoratet har fulgt situasjonen nøye og vurdert følgene av tidligere tiltak.

- Noen områder har mange smittede. Andre har få eller ingen. Vi har ikke ønsket å innføre nye tiltak før det er nødvendig, sa han og slo fast at direktoratet mener det er kommunenes ansvar å sette inn tiltak ut fra den lokale smittesituasjonen.

- Vi ser at smitten øker og at det blir flere smittede i flere områder i landet, sa han. Guldvog understreket også at smitten har en tendens til å øke når vi har ferie. Både fordi vi er mer sammen og fordi vi reiser mer, sa han.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet slår fast at situasjonen er ustabil og bekymringsfull.

- Vi ser at det er stor forskjell på smittesituasjonen i landet. Men vi får stadig nye meldinger om smitte i nye deler av landet, sier hun.

- Tiltakene må komme raskt og etterleves. Det er nødvendig med strenge tiltak nå, slo hun fast på pressekonferansen der de nye tiltakene ble offentliggjort.





LES OGSÅ: Koronasmittet besøkte Pirbadet - gjester bes teste seg umiddelbart

LES OGSÅ: Foreslo å endre koronaforskriften etter helg med store privatfester

LES OGSÅ: - Vi får håpe det ikke er stille før stormen

LES OGSÅ: Nytt smittetilfelle i Levanger