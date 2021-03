Bil, biff og boring - MdG er i gang med landsmøtet sitt

Nektes overtid: - Bedriftene skal ikke utnytte at nyutdannede er usikre

Advokat tiltalt for grove underslag og bedragerier for rundt 130 millioner kroner

Saken oppdateres.

MDG går til høsten stortingsvalg med politikk mot «bil, biff og boring. I løpet av de neste fire dagene skal partiet finslipe sitt partiprogram langs sporene klima, natur og by og tettstedsutvikling.

MdG vil i løpet av helgen heve ambisjonene fra 60 til 80 prosent utslippskutt innen 2030. Partiet vil avvikle olje- og gassvirksomheten innen 2035 og det ligger forslag på bordet om at norske husholdninger skal ha halver kjøttforbruket når vi kommer til 2025. Grønn Ungdom kjemper for sitt forslag om å rett og slett forby «fosilfly» mellom de store norske byene.

«Hvor populær kan du egentlig bli når du går løs på biffen til folk», spør Adresseavisens politiske kommentator Kato Nykvist i sin kommentar om partiet som du kan lese her.

Trøndelag viser hodepinen

Nykvist mener Trøndelag illustrerer Miljøpartiets store hodepine.

- De gjør det bra i det urbane sør, men faller fullstendig gjennom på bygda i nord, skriver han.

Partileder Une Bastholm mener imidlertid partiet et bedre posisjonert enn noen gang, og viser til at MDG i en lang periode har ligger støtt over sperregrensen på fire prosent.

