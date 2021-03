MDG-lederen usikker på Støre

Det forundrer meg at det bare er 80 km/t her! Er det politisk motivert?

I en forhåndsinnspilt åpningstale til MDGs landsmøte torsdag advarte partilederen mot å bygge opp for store forventninger til et regjeringsskifte etter valget.

– Vi i De Grønne har sagt at vi ønsker regjeringsskifte. Vi har sagt at vi vil gå til Arbeiderpartiet og SV først for å se om vi kan få gjennomslag med dem for vår politikk. Men la oss være ærlige: Vi har ingen garanti overhodet for at Arbeiderpartiet og SV kommer til å levere bedre på klima og natur enn Høyre og Venstre, sa Bastholm.

- Elendig klimapolitikk

– Da Ap, Sp og SV satt i regjering sist, leverte de elendig klimapolitikk: Ola Borten Moe åpnet det sårbare Barentshavet på vidt gap for oljeleting. Utslippene gikk ikke ned. Men oljeinvesteringene – de gikk opp, fortsatte hun.

Det eneste MDG kan gjøre, fastslo Bastholm, er å stå på for å bli så stort at Støre ikke kommer rundt partiet.

– Uten et MDG på vippen som en ny regjering er avhengig av for flertall, så risikerer vi nå en reprise av den gamle, trauste såkalte rødgrønne regjeringen, advarte hun i talen.

– Den eneste store forskjellen kan bli at Sp har blitt større, gråere og enda mer naturfiendtli.

Biff og boring

MDG går til høsten stortingsvalg med politikk mot «bil, biff og boring. I løpet av de neste fire dagene skal partiet finslipe sitt partiprogram langs sporene klima, natur og by og tettstedsutvikling.

MdG vil i løpet av helgen heve ambisjonene fra 60 til 80 prosent utslippskutt innen 2030. Partiet vil avvikle olje- og gassvirksomheten innen 2035 og det ligger forslag på bordet om at norske husholdninger skal ha halver kjøttforbruket når vi kommer til 2025. Grønn Ungdom kjemper for sitt forslag om å rett og slett forby «fosilfly» mellom de store norske byene.

Trøndelag viser hodepinen

Nykvist mener Trøndelag illustrerer Miljøpartiets store hodepine.

- De gjør det bra i det urbane sør, men faller fullstendig gjennom på bygda i nord, skriver han.

Partileder Une Bastholm mener imidlertid partiet et bedre posisjonert enn noen gang, og viser til at MDG i en lang periode har ligger støtt over sperregrensen på fire prosent.