FHI: Stansen i AstraZeneca-vaksineringen forlenges i tre uker

Saken oppdateres.

– Vi har besluttet å ha en fortsatt pause og ta en ny beslutning innen 15. april, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

FHI hadde varslet at de skulle legge ut sin vurdering på nettsidene klokka 12 fredag, men nyheten er foreløpig bare blitt bekreftet av Stoltenberg i et intervju med statskanalen.

Fire dødsfall i Norge

Fortsatt er for mye uavklart om eventuelle sammenhenger mellom vaksinen og dødsfall som følge av blodpropp og blødninger.

– Vi har tiltro til at Legemiddelverket og FHI gjør kloke vurderinger av dette. Dersom man trenger mer tid til å avklare årsakssammenhenger, er det fornuftig å bruke tid på det, var assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstads kommentar tidligere fredag, da TV 2 meldte at de hadde opplysninger om at vaksinestoppen ble forlenget.

Til sammen har Norge oppdaget fire tilfeller hvor personer har dødd av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Norge stanset bruken av vaksinen 11. mars etter meldinger om tilfeller av mulige bivirkninger i flere land.