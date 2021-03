Dette er ikke noe man drikker for å glemme, men for å huske

Regjeringen innfører nasjonale regler for ventekarantene

Trønder tok doping for å gjøre noe med dårlig selvbilde

Kjernen: Stem for en boikott av «skammens VM»

Følg Norge-Tyrkia her

Saken oppdateres.

Fram til nå har det vært kommunene som har gitt anbefalinger om hvem som skal i ventekarantene. Endringen kommer etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Vi ser at anbefalingene om ventekarantene varierer mellom kommuner og bydeler. For å gjøre ordningen mer oversiktlig og enklere å forstå innfører vi derfor nasjonale regler for ventekarantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Ventekarantenen vil opphøre idet husstandsmedlemmet tester negativt eller når personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Ventekarantene gjelder ikke for personer som kan dokumentere at de har hatt covid-19 i løpet av de siste seks månedene. Den gjelder heller ikke dersom enten personen i ventekarantene eller personen i smittekarantene er vaksinert.