FHI: R-tallet er nede på 1,0

Saken oppdateres.

Reproduksjonstallet siden 9. mars er på 1,0, ifølge Folkehelseinstituttets ukerapport.

Det betyr at hver koronasmittede person i Norge i gjennomsnitt smitter én annen. I rapporten kalles dette en stabil fase.

I uke 11 lå samme tall på 1,4.

– Det er viktig å se på usikkerheten hvis man skal sammenligne smittesituasjonen i ulike fylker. Bemerk også at trenden forteller oss hvor raskt epidemien øker, men ikke om den er på et høyt eller lavt nivå, presiserer Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI estimerer at om lag 65 prosent av smittetilfellene i Norge de siste to ukene er blitt oppdaget. Andelen positive koronatester har falt fra 3,39 prosent til 2,89. Over 200.000 personer testet seg for korona i uke 12. Særlig var det en økning i antall testede i aldersgruppa 20-39 år.

– Sannsynligvis over toppen

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet kaller gode koronanyheter i onsdagens ukerapport «forventet og gledelig».

– Vi er nå sannsynligvis over toppen av denne bølgen, sier Aavitsland til Nettavisen.

Fallende R-tall i Oslo

Sannsynligheten for at reproduksjonstallet er høyere enn 1, ligger likevel på 73 prosent. Tre fylker, deriblant Oslo, har et synkende R-tall. Oslo ligger på 0,7. Tallet er imidlertid usikkert i fire fylker.

Lavest R-tall har Troms og Finnmark, der det ligger på 0,4 og er synkende. Vestfold og Telemark, der mange kommuner har vært nedstengt, ligger på 0,5.

Vestland har et R-tall på 1,9, som er høyest i hele landet. Antall meldte tilfeller falt i alle fylker unntatt Trøndelag og Møre og Romsdal.

82 prosent av de registrerte koronatilfellene i Norge er nå av den såkalte engelske virusvarianten, og 2 prosent av den sørafrikanske varianten, ifølge FHIs tall. Andelene er vidt forskjellige fra fylke til fylke: i Oslo er 93 prosent av tilfellene av den engelske varianten, i Nordland bare 15 prosent. Imidlertid er 83 prosent av tilfellene i Nordland av den sørafrikanske varianten, som er klart flest i landet.

300 pasienter om tre uker

194 nye pasienter ble innlagt med koronaviruset som hovedårsak i uke 12, altså forrrige uke. Det er en nedgang på 30 pasienter fra uke 11. Samtidig var antallet nye intensivinnleggelser stabilt på 46. Det var 8 nye koronadødsfall i uke 12.

Folkehelseinstituttet regner med at det om tre uker vil være om lag 300 koronapasienter dersom den foreløpige smittetrenden fortsetter.

Vaksinerineringstempoet økte kraftig i forhold til uka før. 121.500 doser ble distribuert i uke 12, mot 69.990 i uke 11.

Omtrent 48 prosent av ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid har fått første dose av koronavaksinen, viser tall fra Beredskapsregisteret. Blant ambulansearbeidere er tallet 76 prosent.