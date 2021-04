Kystverket forsøker å hindre at lasteskip i drift synker

Saken oppdateres.

Fartøyet er lastet med servicebåter som skal til Trøndelag.

Lasteskipet Eemslift Hendrika sendte mandag formiddag ut nødsignal etter at lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside. Sent samme dag mistet skipet all motorkraft og har vært i drift siden.

Hele mannskapet om bord i det nederlandske lasteskipet er berget i land, og det ble jobbet på flere hold med å håndtere situasjonen i Norskehavet.

Det ble tirsdag formiddag jobbet med å få kystvaktskipet Sortland ut til lasteskipet, som ledd i arbeidet med å hindre skipet i å synke. Sortland er ventet å ankomme stedet i løpet av ettermiddagen tirsdag, opplyser Kystverket til NTB.

Har hyret bergingsselskap

Det skal være satt ut slepeliner akterut på fartøyet som kan brukes til å stanse driften og stabilisere det, ifølge beredskapsdirektør Hans-Petter Mortensholm i Kystverket.

– Værforholdene der ute er ekstreme nå, men det er meldt litt roligere vær utover i dag. Vi håper at dette skal gi oss en mulighet til å forhindre at fartøyet synker, sier han til NRK.

Samtidig har rederiet hyret det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage, som også jobber med å iverksette tiltak for å håndtere havaristen, opplyser han.

Driver mot Stad

Skipet driver sørover med en fart på 2–3 knop og hadde ved midnatt en slagside på 45 til 50 grader.

Det er opp mot 15 meter høye bølger, og skipet driver med retning mot Stad. Med den retningen og farten skipet hadde tirsdag formiddag, vil det nå kysten om rundt halvannet døgn. Det jobbes også med hvilke tiltak som skal gjennomføres for å hindre miljøskade, opplyser Kystverket.

Skipet har omtrent 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

Flyter fortsatt

Det er fare for at skipet vil kantre, og da vil drivstoffet lekke ut i sjøen.

– Når kapteinen valgte å forlate skipet, var det fordi de var redd for at fartøyet kunne kantre. Så det er en overhengende fare for at det vil skje, sier Hagen.

Kystverket er i tett dialog med rederiet om berging, men det dårlige været i området gjør bergingsaksjonen vanskelig.

– Men vi må være realistiske og ser at det kanskje ikke er så mye å gjøre slik situasjonen er nå. Værforholdene er veldig utfordrende, sier vaktleder Ingrid Lauvrak i Kystverket til Sunnmørsposten.

Frakter båter til Moen Marin i Trondheim

På bilder HRS har lagt ut på Twitter, ses fire båter på dekk. Båtene skal være rekvirert av Trondheims-firmaet Moen Marin som er leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien.

Ifølge Namdalsavisa skal én av servicebåtene fartøyet har med til Lauvsnes-firmaet AQS, og fraktes til Kolvereid. AQS utfører service- og dykkeroppdrag til havbruk og andre aktører.

Hovedredningssentralen har opplyst til Trønder-Avisa at det aktuelle skipet ikke hadde nordmenn om bord.