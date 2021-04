Lasteskip på vei til Trøndelag evakuert - fare for at det kantrer

- Vi har fått et akutt problem som følge av korona. De har dratt teppet under oss

Fartøyet var lastet med servicebåter som skulle til Trøndelag. Ved 21.30-tiden ble det meldt om at fartøyet driver tomt og forlatt ut i sjøen, og at det er fare for at skipet kantrer, og drivstoff kan lekke ut.

Driver utover i havet

Skipet heter Eemslift Hendrika og befinner seg ved 22-tiden 88 nautiske mil ut i havet for Ålesund.

Det er kraftig uvær i området, og en fiskebåt som har vært i nærheten, har meldt om 15 meter høye bølger.

Skipet har mandag kraftig slagside og går på autopilot.

Ifølge redningsleder, Kjetil Hagen, i Hovedredningssentralen (HRS), driver skipet nå tomt og forlatt ut i havet. Han sier det er fare for at det vil kantre, noe som kan føre til en drivstofflekkasje.

– Nå er det rederiet som har ansvaret for å se om de kan berge skip og last. Kystverket vil også følge opp om det er fare for lekkasjer. Når kapteinen valgte å forlate skipet, var det fordi de var redde for at fartøyet kunne kantre. Så det er en overhengende fare for at det vil skje, sier Hagen.

Da de siste fire personene om bord ble evakuert fra skipet tidligere i kveld, var skipet 84 nautiske mil fra Ålesund.

Vil ha raske svar fra rederiet

Kystverket har sendt et pålegg til rederiet og bedt om en plan for videre håndtering av skipet.

– Det går nå på autopilot, men det er ikke en situasjon som kan vare uendelig. Vi ber om en plan fra rederiet, og ønsker at ting skal skje så fort som mulig. Vi kan ikke gå dagevis med en situasjon som vi har nå, sier beredskapsdirektør Hans Petter Mortensholm i Kystverket til NTB.

Kystvaktskipet Sortland er på vei fra Bergen til havaristen, men det er ekstremvær i området. Kystvaktskipet vil i utgangspunktet kun være der som observatør.

– Det vi først og fremst er opptatt av er at skipet ikke skal være til fare for andre skip og rigger. Vi er heller ikke interessert i at det skal kantre eller synke, da vi kan få en lekkasje, sier Mortensholm.

Det er nå kun en fiskebåt i området som holder oversikt over skipet.

– Vårt inntrykk er at rederiet ser optimistisk på muligheten for å berge skipet, men vi forbereder oss også på at det kanskje ikke kan skje, sier Mortensholm.

Nødmelding tidlig mandag

Det var ved 10.20-tiden mandag at HRS fikk nødmelding fra lastefartøyet etter at lasten hadde forskjøvet seg. Det var da 12 mann om bord. Etter hvert ble åtte av dem evakuert.

Klokken 20.15 meldte HRS på Twitter at fartøyet var forlatt og de fire resterende i mannskapet ble evakuert av redningshelikopter.

En person er rapportert skadd og ble tatt med til sykehus. Kystverket og rederi jobber med videre plan for håndtering av fartøyet, lød det i meldingen mandag kveld.

Da nødsignalet ble sendt, lå skipet rundt 60 nautiske mil vest av Ålesund og hadde fått en slagside på cirka 30 grader.

– Vi har ikke løpende kontakt siden de er utenfor radiodekning. Det er et helikopter ute ved skipet som blir der til kystvaktskipet Njård er på plass, opplyste Torgeir Espeland i Hovedredningssentralen Sør-Norge da til NTB.

Frakter båter til Moen Marin i Trondheim

På bilder HRS har lagt ut på Twitter, ses fire båter på dekk. Båtene skal være rekvirert av Trondheims-firmaet Moen Marin som er leverandør av arbeidsfartøyer til havbruksindustrien.

Adresseavisen har ikke kommet i kontakt med Moen Marin. Trondheimsselskapet risikerer å tape store verdier, dersom lastefartøyet kantrer.

Ifølge Namdalsavisa skal én av servicebåtene fartøyet har med til Lauvsnes-firmaet AQS, og fraktes til Kolvereid. AQS utfører service- og dykkeroppdrag til havbruk og andre aktører.

Ingen nordmenn om bord

Mandag formiddag var tre helikoptre og to andre fartøy på vei til området.

Hovedredningssentralen opplyste til Trønder-Avisa at det aktuelle skipet ikke hadde nordmenn om bord.