Märtha Louise planlegger å flytte til USA

Saken oppdateres.

I et intervju med VG forteller prinsessen at hun savner kjæresten som hun ikke har sett siden han reiste fra Norge like etter jul.

– Han befinner seg i Los Angeles, og nå vet vi ikke når vi ses igjen, sier prinsesse Märtha Louise i intervjuet.

Bakgrunnen for intervjuet er dokuserien « Märtha » som har premiere på TV 2 onsdag. Seerne innvies blant annet i sorgen over Ari Behn, presset fra mediene, det nære forholdet til døtrene og Märthas tanker rundt egen rolle i kongefamilien.

Avtalen med TV 2 ble inngått før Ari Behn tok sitt eget liv julen 2019, og før koronaen snudde alt på hodet. Forfatter og kunstner Ari Behn var gift med prinsesse Märtha Louise fra 2002 til 2016. Sammen har de døtrene Maud Angelica (17), Leah Isadora (15) og Emma Tallulah (12).

Da prinsessen var med i «Helt Harald» på TV for noen uker siden, svarte hun bekreftende på spørsmål om det kan være aktuelt for henne å flytte til USA. På spørsmål fra VG om hvor aktuelt det er å flytte fra Norge, sier Märtha at det ligger i kortene.

– Akkurat nå er det covid og vanskelig å planlegge, men vi planlegger å flytte med tiden. Barna blir da selvsagt med.

Hjemmet i Lommedalen vil de beholde.

– Fortsatt kommer vi til å være mye her. Vi kan jo ikke forlate vakre Norge helt, sier hun