Helsenorge advarer mot svindelforsøk

Oppgjøret, konfliktene, rotet, tabbene. Det gikk hardt for seg bak lukkede dører

Arbeiderpartiet åpner for kommunal parkeringsavgift på privat eiendom

Slutt for Senkveld etter 20 år

Kabinsjef møtte beruset på jobb. I retten hevdet hun at hun måtte ha drukket rosévin i søvne

To festdeltakere må møte i retten etter brudd på smittevernreglene i Oslo

Aktor om ambulansekapreren: – Han holdt det for mulig at folk ville bli drept

Mann siktet for drapsforsøk i Kristiansand nekter straffskyld

Aktor om ambulansekapreren: – Han holdt det for mulig at folk ville bli drept

Mann siktet for drapsforsøk i Kristiansand nekter straffskyld

Saken oppdateres.

Helsenettstedet, som formidler informasjon fra myndighetene til innbyggere og pasienter i Norge, skriver på sine nettsider at e-postene og tekstmeldingene ikke må besvares.

Ifølge helsenett er de falske epostene et forsøk på svindel gjennom å hente inn navn og kredittkortinformasjon fra innbyggere. Lenken som følger med e-posten, går til en falsk nettside som utgir seg for til ID-porten som er pålogging for Helse-Norge, skriver nettstedet videre.

«Helse-Norge ber deg aldri om kredittkortinformasjon eller passord og koder i en henvendelse», skriver helsenett i sin advarsel.

Dersom noen har oppgitt kort- eller kontoinformasjon, anbefales det at man sperrer kort og kontoer umiddelbart.