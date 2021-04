Regjeringen trosser fagmyndighetene – venter med å ta ut AstraZeneca-vaksinen

Han snerret at sparkesykkelen hans ikke gikk mer enn 20km/t, og at det var mitt ansvar å se meg for

– Vi har ikke nok informasjon til å konkludere endelig med å trekke AstraZeneca-vaksinen ut av det norske vaksineprogrammet nå. De norske tallene er små, og er dermed usikre, sa helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag ettermiddag.

Det var 11. mars at vaksineringen med AstraZeneca ble stoppet i Norge etter sjeldne tilfeller av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater. Selv om fagmiljøene har slått fast at de sjeldne, men alvorlige bivirkningene mest sannsynlig skyldes vaksinen, mener regjeringen at det statistiske grunnlaget her i landet ikke er tilstrekkelig til å følge fagmyndighetenes anbefaling.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte torsdag at Norge gjør som Danmark, og trekker den omstridte vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet. Det velger regjeringen ikke å gjøre – ennå.

Fare for forsinkelser

I Norge har forskere blant annet undersøkt fem pasienter med alvorlige symptomer. Fire kvinner og en mann i alderen fra 32 til 54 år opplevde alle ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Tre av dem døde. Alle var helsearbeidere.

– Jeg er bekymret for virkningen av en utsettelse av vaksineringen og for gjenåpningen av det norske samfunnet, og de konsekvensene det kan få for den norske befolkningen og det norske samfunnet, sa Høie.

Han poengterte at uttrekk av AstraZeneca-vaksinen trolig også vil få konsekvenser for Janssen-vaksinen, som er bygget på samme teknologi. Hvis begge vaksinene tas ut, vil det føre til store forsinkelser for det norske vaksinasjonsprogrammet, mest sannsynlig åtte-tolv uker.

Danmark stanser

Onsdag ble det klart at Danmark som første land dropper AstraZeneca-vaksinen fra sitt vaksinasjonsprogram. Danskenes vaksinering av alle over 50 år kan dermed bli forsinket med tre uker.

Både det europeiske legemiddelbyrået EMA og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vaksinen bør brukes fordi den har større fordeler enn ulemper.

Andre europeiske land, blant annet Tyskland og Frankrike, har bestemt at bare personer over en viss alder skal få vaksinen.

Norge har rundt 180.600 AstraZeneca-doser på lager. 52.800 av dem har utløpsdato til 30. juni, mens resten utløper 30. juli.

Venter med å bruke Janssen-vaksinen

Folkehelseinstituttet (FHI) vil vente med å bruke Janssen-vaksinen i Norge inntil det er foretatt nærmere undersøkelser rundt bivirkningene.

Dette er i tråd med at leverandøren Janssen allerede har bedt om en utleveringspause i Europa.

– Bruk av Janssen-vaksinen i Norge avventes til det foreligger mer informasjon fra de pågående undersøkelsene, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI.

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) kunngjorde 9. april at de har startet en såkalt signalprosedyre for Janssen-vaksinen for å undersøke om det er en sammenheng mellom vaksinen og et fåtall rapporterte tilfeller av alvorlig blodpropp blant vaksinerte.

Ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg er det i dag kun 24 doser av denne vaksinen i Norge.

