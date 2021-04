- Festen til de rike er snart slutt

Sist de spilte i byen var det for 6000. Nå får 200 muligheten to kvelder i juni

Lærer i Trondheimsskolen: Jeg er forundret over at de legger ansvar over på eleven

Guri Melby: Kampen for rusreformen er ikke over

Saken oppdateres.

- Erna Solberg har rigget skattesystemet vårt for de rike. En liten elite får mer og mer makt over framtiden vår. men ved siden av rikdommen, finnes fattigdommen, sa Lysbakken da ha fredag formiddag.

Han garanterte at om SV får regjeringsmakt vil skattenivået på store formuer, skyhøy arv og millionlønninger i været.

- Vi skal gjøre rett der høyresiden gjorde urett. Barna skal få brillestøtten tilbake, kuttene mot uføre og folk på arbeidsavklaringspenger skal gjøres om og barnetrygd og minstepensjon skal opp, sier Lysbakken.

Ifølge SV-lederen har Høyre «latt folk som har lite eller er syke få betale for skattefesten til overklassen med en lang rekke usosiale kutt».

I tillegg har arbeidsløsheten økt.

- Men 13 september bør det bli Erna Solbergs tur til å miste jobben, sa han.

Nye reformer

SV vil nå prioritere to nye reformer.

- Finansminister Sanner har advart mot budsjettknipe. Vi kommer sikkert til å høre høyresiden slå fast at tiden for nye velferdsreformer er over. Men dette er feil. Dette er tiden for nye velferdsreformer, sa Lysbakken og varsler at SV vil prioritere to nye reformer:

- Tannhelse til en rimelig pris for alle. Og gratis SFO i hele landet.

Lysbakken vil også ha 500 nye helsesykepleiere i skolene, en større krisepakke til psykisk helse og 1000 nye stillinger i barnevernet.

Vil ha boligminister

Lysbakken fortalte landsmøtet at han mener en framtidig rødgrønn regjering bør ha en egen boligminister.

SVs plan er at en slik boligminister skal få ansvar for en storstilt utbygging av leie-til-eie-boliger. I tillegg vil SV innføre såkalte allmenne boliger, inspirert av Danmark, sa Lysbakken i sin åpningstale til SVs landsmøte fredag.

– Vi skal ha en nasjonal boligplan for å sørge for at det bygges nok og riktig. Bolig skal være noe å bo i, ikke noe å spekulere i, sa han.

- Kjøttkakekrig

Lysbakken advarte mot at kampen for et bedre miljø ender i det han karakteriserte som en "kjøttkakekrig".

Vi kan alle gjøre noe for miljøet. Men valgene vi gjør som samfunn er de viktigste. Altfor ofte blir miljøkampen framstilt omtrent sånn som dette: I det ene hjørnet: Vegetarianerne og syklistene. I det andre hjørnet: De som liker kjøttkaker og bil, sa Lysbakken - og la til at MDG og Sp dyrket denne konfliktlinjen.

- La ikke klimakampen bli en kjøttkakekrig, et spørsmål om identitet. Det er systemet som er problemet. SV er et miljøparti for alle som bryr seg om miljø. Enten du kjører bil eller ikke. Enten du spiser kjøtt eller ikke.

Ifølge Lysbakken skal det være greit å kjøre dieselbil litt til:

- Du som bor sånn til at du er avhengig av dieselbilen, eller du som synes det fortsatt blir for dyrt å bytte den ut med en ny familiebil: Kjør gjerne dieselbilen til valglokalet når du skal stemme SV.

Partiet skal ta i helgen ta stilling i følsomme saker som abort til uke 22 og aktiv dødshjelp.

Lysbakken sa i landsmøtetalen at det er tid for å ta nye steg i kampen for kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

– Norge må få en samtykkelov for å styrke kvinners vern mot voldtekt og overgrep. Nemndene må bort og beslutningen ligge hos kvinnen selv, sa Lysbakken.

Uenige

SVs landsmøte skal vedta nytt partiprogram i løpet av helgen, men før det kan skje må partiet bli enige om 32 ulike dissenser.

Flere av uenighetene handler om energi og klima.

Et flertall i partiet mener det ligger store muligheter i havvind, og at SV må være for flytende havvind. Mindretallet vil gå lenger, og mener SV også må være for havvind som er bunnfast.

Et flertall i partiet vil si nei til flere vindkraftanlegg på land, og som faste anlegg i havet nær kysten.

De som er imot dette, har tatt en ny dissens der de mener man må sikre økt kraftproduksjon «i takt med økt omstilling og utfasing av fossil energi».

Et mindretall vil ha en mykere formulering med nei til vindkraft i sårbare natur, men åpne for anlegg på industrialiserte områder og gårdsanlegg. Et annet mindretall vil erstatte fossil energi med fornybar og går vil ha en «restriktiv politikk for utbygging av vindkraft på land.

SV står samlet om å si nei til nye lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel. Flertallet mener forlengelse eksisterende tillatelser må vurderes etter strenge kriterier, mens et mindretall vil si nei til nye forlengelser etter 2030. SU vil ha full stans for oljenæringen i 2030.

Flertallet redusere utslipp på sokkelen med økt C02-avgift og elektrifisering, og mener havvind skal sørge for elektrifisering og reduksjon. Mindretallet vil slå fast at utslippene skal halveres innen 2030, og nulles til 2040.

Flertallet går inn for fullskala karbonfangst, -lagring og transport. Ett landsstyremedlem har tatt dissens.

SV vil ha moms på den delen av elbilen som overstiger 600 000 kroner. Flertallet vil ha litt mykere formulering, men slå fast at man alltid skal øke avgiftene mer for tilsvarende fossilbiler når man øker avgiftene på elbiler. Mindretallet vil nøye seg med å momse kjøpsbeløp over 600 000 på nye elbiler.

SV skal også diskutere om midlertidig stans i arbeidsinnvandring, «dersom særlig stort tilbud av arbeidskraft vanskeliggjør arbeidet mot sosial dumping».

Det er dissenser på skatt og sosialhjelp. Et mindretall vil la seksåringer gå i barnehage. Et annet mindretall vil fjerne karakterer i orden og oppførsel – og det ligger ulike mindretallsforslag inne på å fjerne fraværsgrensen i skolen.