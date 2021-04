Statsminster Erna Solberg koronavaksinert

Dette synet er et tegn på at det er vår

Fortetting i Trondheim: Det er ikke for sent å snu i denne saken

Saken oppdateres.

Statsministeren skal etter planen delta på NATOs toppmøte i juni. Nato har anbefalt at alle deltakere vaksineres før toppmøtet.

Også utenriksministeren, utviklingsministeren, næringsministeren og forsvarsministeren er blitt vaksinert, opplyser regjeringen.

– Jeg er glad for at jeg har fått den første dosen vaksine mot covid-19. Jeg håper at alle som får tilbud om vaksine, takker ja. Vaksinering gjør at vi etter hvert kan få tilbake den hverdagen vi alle lengter etter, sier Solberg i en pressemelding.