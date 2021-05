Fikk du ikke med deg hele KrF-landsmøtet? Dette er de viktigste vedtakene

Saken oppdateres.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er gjenvalgt som leder i KrF. Det samme er nestlederne Olaug Bollestad og Ingelin Noresjø. Ledelsen har fått beskjed fra landsmøtet om å jobbe med disse sakene:

Skattefradrag for oppussing av bolig

KrFs landsmøte vedtok lørdag å jobbe for et skattefradrag på oppussing og ombygging av boliger. Vedtaket går ut på å innføre «en mer rettferdig beskatning av bolig» ved å innføre skattefradrag for reparasjon, ombygging og oppussing av bolig. Fradrag for rehabilitering, oppussing og tilbygg (ROT) skal blant annet gjøre det billigere å benytte håndverkere som betaler skatt, og kan på den måten motvirke svart arbeid.

Sentralstyret hadde innstilt på å avvise forslaget, men flertallet på landsmøtet gikk motsatt vei.

Vil stanse oljeleting i nye område

Landsmøtet går inn for å kun åpne for ny oljeleting i tilknytning til felt hvor det allerede produseres olje. I vedtaket heter det at framtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse av allerede eksisterende produksjon i modne områder, i tråd med det bredt sammensatte Klimaomstillingsutvalgets innstilling. Partiet legger til grunn at etterspørselen etter olje og gass vil synke, dette vil føre til at storskala petroleumsaktivitet på norsk sokkel vil bli redusert betydelig på sikt.

Dette er et kompromiss som var ment for å samle ulike fløyer i partiet. Det ble vedtatt med stort flertall.

Ta imot flere flyktninger

Landsmøtet vil at Norge skal forplikte seg til å ta imot 5000 kvoteflyktninger årlig og ta imot 500 migranter fra Kara Tepe (tidligere Moria-leirene), og ta disse utenfor antallet kvoteflyktninger.

Pante svenskeflasker

KrF går inn for å etablere en felles nordisk panteordning, sånn at flasker og bokser kjøpt på grensehandel i Sverige kan pantes i Norge.

Forby atomvåpen

KrFs landsmøte går inn for at Norge skal signere og ratifisere FN-avtalen som forbyr atomvåpen.

Over 70 prosent av verdens land har undertegnet atomvåpenforbudet, men ingen Nato-land. 51 land har også ratifisert avtalen, som 22. januar ble en FN-traktat.

Advarsel på øl-, vin- og spritflasker

Partiet går inn for å merke øl-, vin- og spritflasker på samme måte som røykpakkene.

– Alkohol har enormt store skadevirkninger som koster enkeltmennesker og sivilsamfunn dyrt, skriver KrFs ungdomsparti KrFU i begrunnelsen for forslaget som lørdag ble behandlet på partiets landsmøte.

Et stort flertall i partiet stilte seg bak ønsket om å merke alkohol med informasjon om skadevirkningene, på lik linje som med tobakk.

Eldrepakke: Vil gi kontantstøtte til pårørende

Landsmøtet i KrF vil ha en omfattende pakke til pårørende som pleier eldre. Partiet vil blant annet tilby kontantstøtte til pårørende og avlastning på resept.

Paritet har pekt ut eldreomsorg som én av to hovedsaker i valgkampen. Mer støtte til pårørende som pleier en ektefelle eller foreldre står sentralt i satsingen, og lørdag vedtok landsmøtet å gå inn for følgende:

Kontantstøtte til pårørende som pleier eldre. Partileder Kjell Ingolf Ropstad har sagt at den vil ligge på rundt 7.500 kroner.

Utrede innføring av ti «pårørendedager» per år etter modell fra «omsorgspenger» for barn under tolv år. Dermed kan folk være hjemme fra jobb for å pleie og hjelpe eldre. Disse omsorgsdagene skal være betalt for og etter hvert bygges ut, ifølge vedtaket.

Avlastning på resept. Partiet vil gjennomføre en avlastningsreform der fastlegen kan pålegge kommunen å gi avlastning til pårørende. Pålegget følges av penger fra folketrygden på samme måte som med sykmelding.

KrF vil ikke ha regjeringas rusreform

Partiet vedtok lørdag å endre en formulering i forslaget til partiprogram fra «bruk og besittelse av narkotika skal ikke legaliseres» til «bruk og besittelse av narkotika skal ikke avkriminaliseres».

Kontantstøtte og foreldrepermisjon

KrF vil videreutvikle kontantstøtteordningen til å gi foreldre rett til 80 prosent jobb med lønnskompensasjon fram til barnet er to år. Fjerne tredelingen av foreldrepermisjon, og forbeholde 10 uker til hver av foreldrene. Hvis en av foreldrene ikke har mulighet til å ta ut permisjon, gis det anledning til å søke om å overføre disse ukene til den andre forelderen. Utvide foreldrepermisjon med 4 uker til 53 uker og ha fri gradering av foreldrepenger. Erstatte engangsstønaden og innføre rett på foreldrepermisjon til alle. Minstenivå skal være på 2G.

Mer ferie for foreldre

Landsmøtet vil gi en ekstra ferieuke per forelder med barn under ti år.

Skole og barnehage

KrF vil innføre en søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO ved å innføre en makspris på 7000 for totale utgifter til SFO og barnehage, for hver familie. Partiet vil også erstatte dagens 1. trinn med en førskoleklasse. I førskoleklassen skal læring gjennom lek og utendørs utforskning stå sentralt, og opplegget skal i større grad kunne tilpasses barn som ikke er klare for stillesitting og tavleundervisning.

KrF vil sikre at kontanter fortsatt skal være gyldig betalingsmiddel i Norge.

Partiet vil utrede muligheten for å innføre egenandel hos tannlegen på samme måte som ved legebesøk.