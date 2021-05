Åpner for deltakelse på offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser

Vilde Aakre Lie vs. Stage Dolls direkte i kveld: - Det var et så stort kick at det er vanskelig å beskrive

Sluppenbrua stengt: Bekymret for at steinblokker skal rase ut

Saken oppdateres.

Regjeringen mener at både koronasertifikat og tester ved inngangen kan være aktuelt å bruke for større arrangementer utendørs i sommer. Det vil også kunne brukes til å øke antallet personer som kan delta på arrangementer.

Onsdag sendes et lovforslag på høring for å legge til rette for mer utstrakt bruk av koronasertifikat. En fullstendig liste over alt et slikt koronasertifikat kan brukes til, er foreløpig ikke klart.

– Vi er enige med rådene vi har fått fra helsemyndighetene om at koronasertifikat kan brukes for å ha større offentlige arrangementer, cruise og pakkereiser. Regjeringen har imidlertid større ambisjoner for bruken. Vi vil for eksempel også vurdere om sertifikatet kan brukes lokalt der det er strengere regler enn de nasjonale. Det er mange spørsmål som må avklares før vi endelig konkluderer, sier statsminister Erna Solberg (H).

Første versjon klar

Et koronasertifikat skal på en sikker måte kunne dokumentere navn og fødselsdato, om du har fått vaksine, om du nylig har fått en negativ test og om du er immun etter å ha hatt korona. Sertifikatet vil kunne brukes til å åpne samfunnet mer og tidligere, opplyste Solberg på en pressekonferanse onsdag.

LES OGSÅ: – Vi trodde vi var forberedt på det som kom, men det var ingen

Den første versjonen av sertifikatet som viser testresultat og vaksinasjonsstatus, er nå klar, men vil bli videreutviklet for å bli sikrere, bedre og kunne brukes til mer. Arbeidet går langs to hovedakser: Den ene er de tekniske løsningene, og den andre er hvordan man skal bruke det i praksis og vurderinger rundt det.

Solberg viste til at smitten fortsetter å gå nedover nasjonalt samtidig som antallet vaksinerte øker. Dette gjør at man er i rute for ytterligere åpning mot slutten av mai.

Kan trolig reise til Europa i juni

Norge samarbeider med EU om et felles rammeverk for koronasertifikat.

Debatten går fortsatt i EU om hvordan et koronapass skal brukes, for eksempel om man vil kunne unngå karantene ved innreise til ulike europeiske land. Så lenge det ikke er vedtatt hvilke regler som gjelder i Europa, vil det begrense også et norsk koronapass i utlandet i en tid framover.

Ifølge planene vil en fullverdig versjon i tråd med EUs regelverk være klart sent i juni.

Men Solberg sa at regjeringen vurderer bruk av koronasertifikater for reising i EU før den felles europeiske løsningen er på plass. Dermed kan nordmenn trolig reise til steder i Europa allerede tidligere i juni.

– Om vi har verifiserbart koronasertifikat på plass før EU, og også andre land har tilsvarende sertifikater vi stoler på, vil vi vurdere å åpne for slik bruk av koronasertifikat for reise til og fra EU før den felles europeiske ordningen er på plass, sa Solberg.

Kan koronatestes ved utendørsarrangementer

Regjeringen ønsker å få på plass en ordning med testing ved inngangen til utendørsarrangementer.

Regjeringen mener at både koronasertifikat og tester ved inngangen kan være aktuelt å bruke for større arrangementer utendørs i sommer.

– Det er viktig å understreke at dette er en foreløpig plan. For det første kan det oppstå problemer i arbeidet med å lage sertifikatet. For det andre er det mange spørsmål som må besvares før vi tar sertifikatet i bruk. For det tredje må vi bruke erfaringene fra de første trinnene før vi går til de neste. Det er altså mye som er usikkert, sier statsminister Erna Solberg (H).

Øker antall personer

Kulturminister Abid Raja (V) sier at regjeringen planlegger for en gradvis økning av antall personer som kan delta på utendørs arrangementer.

– Vi vil åpne mest for arrangementer der de bruker testing ved innganger og der de bruker koronasertifikat, sier han.

Regjeringen har skissert en plan der de gradvis åpner for flere deltakere.

I trinn fire av gjenåpningen kan det åpnes for inntil 10.000 deltakere på utendørsarrangementer med fast tilviste plasser der det brukes test eller koronasertifikat.

Lettelser for vaksinerte

Regjeringen gir noen lettelser til vaksinerte og personer som har hatt covid-19-sykdom.

– Regjeringen har besluttet at vi fra nå av ikke lenger fraråder personer som er beskyttet å dra på unødvendige reiser i Norge, sier Erna Solberg.

LES OGSÅ: - Vil være uforståelig at folk i Oslo er fullvaksinert i august, mens mange her må vente til jul

Samtidig trenger man ikke telle med vaksinerte i anbefalingen for hvor mange man kan være på besøk.

Grønt lys for eliteseriestart i fotball

Søndag sparkes årets eliteseriesesong i fotball i gang. Siste rest av usikkerhet er fjernet etter at regjeringen ga sitt endelige klarsignal.

Den siste tiden har 9. mai vært terminfestet som oppstartsdato, men det har ligget et forbehold om at den nasjonale smittesituasjonen gjør det forsvarlig.

Onsdag ga regjeringen grønt lys for at seriefotballen på toppnivå kan rulle.

Også klubbhåndball på toppnivå kan gå i gang etter et langt avbrekk.