Publikum kan koronatestes ved inngangen til utendørsarrangementer

Saken oppdateres.

Samtidig planlegges det for en gradvis økning av antall personer som kan delta på utendørs arrangementer. Dette kom fram på en pressekonferanse onsdag ettermiddag om koronasituasjonen.

I trinn fire av gjenåpningen kan det åpnes for inntil 10.000 deltakere på utendørsarrangementer med fast tilviste plasser der det brukes koronasertifikat.

Lettelser for vaksinerte

Regjeringen gir noen lettelser til vaksinerte og personer som har hatt covid-19-sykdom.

– Regjeringen har besluttet at vi fra nå av ikke lenger fraråder personer som er beskyttet å dra på unødvendige reiser i Norge, sier Erna Solberg.

Samtidig trenger man ikke telle med vaksinerte i anbefalingen for hvor mange man kan være på besøk.

Koronasertifikat

Pressekonferansen handlet blant annet om arbeidet med å lage et koronasertifikat.

* Et koronasertifikat vil kunne vise vaksinasjonsstatus, negativt testresultat og eventuell immunitet etter gjennomgått koronasykdom.

* Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Norsk helsenett og Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å utvikle et koronasertifikat her til lands.

* Arbeidet går langs to hovedakser: Den ene er de tekniske løsningene, og den andre er hvordan man skal bruke det i praksis og vurderinger rundt det.

* I første omgang vurderes det om sertifikatet vil gi vaksinerte andre muligheter enn uvaksinerte i Norge. Sertifikatet er nevnt i trinn 3 av gjenåpningsplanen.

* Etter hvert vil det også blant annet kunne få betydning for utenlandsreiser, for eksempel med tanke på karantene. Detaljene rundt et såkalt grønt sertifikat diskuteres fortsatt i EU.

* Det er lagt opp til trinnvise leveranser fra helsemyndighetene i landet når det gjelder sertifikatet:

– 4. mai 2021: Første versjon av Koronasertifikat basert på eksisterende dataflyt og grensesnitt (visning i en løsning)

– 12. mai 2021: Verifiserbar versjon av koronasertifikatet (dvs. inneholde e-signatur og QR-kode)

– 1. juni 2021: Støtte for informasjon om immunitet. Utskriftsbart og digitalt fremvisbart sertifikat for tidligere positiv test

– 22. juni 2021: Første versjon av koronasertifikat i tråd med alle EU krav i Digital green pass.

Grønt lys for eliteseriestart i fotball

Søndag sparkes årets eliteseriesesong i fotball i gang. Siste rest av usikkerhet er fjernet etter at regjeringen ga sitt endelige klarsignal.

Den siste tiden har 9. mai vært terminfestet som oppstartsdato, men det har ligget et forbehold om at den nasjonale smittesituasjonen gjør det forsvarlig.

Onsdag ga regjeringen grønt lys for at seriefotballen på toppnivå kan rulle.

Også klubbhåndball på toppnivå kan gå i gang etter et langt avbrekk.

