Utvalg: Regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen

- Det er klart de blir sure når vi kommer

Bør hun si på jobbintervjuet at hun har hatt psykiske problemer?

Se sendingen fra vaksineavgjørelsen her

Ingen vil betale for Trampe

Stenger E6 på grunn av sprengningsarbeider: Sjekk tidspunktene her

Nytt smitteutbrudd rammer flere miljøer i Trondheim: - Det vi har her nå sprer seg lett og raskt

Utvalg anbefaler at AstraZeneca og Janssen blir tilgjengelig utenfor vaksinasjonsprogrammet

Svekket håp for AstraZeneca- og Jenssen-vaksinene, men ønsket om frivillig bruk lever

Kypros åpner for vaksinerte fra en rekke land

Saken oppdateres.

I rapporten anbefaler ekspertutvalget myndighetene å prioritere de tilgjengelige vaksinene slik at de har størst mulig effekt, både for å unngå sykdomsbyrde og smittespredning. De mener dette innebærer at regjeringen bør vurdere om aldersgruppen 18–25 år bør prioriteres fram i køen.

– Begrunnelsen for dette er både den skjevfordelte tiltaksbyrden gjennom pandemien, gruppens mobilitet og bidrag til smittespredningen, heter det i rapporten fra Vorland-utvalget.

Utvalget er satt ned for å vurdere virusvektorvaksinene til AstraZeneca og Johnson & Johnson.

– Vi mener det er en god idé å prioritere denne aldersgruppen, selv om de tåler sykdommen godt. Det nærmer seg sommer og mange unge flytter mye på seg, de begynner kanskje å jobbe eller studere et annet sted, sier utvalgsleder Lars Vorland under en pressekonferanse i forbindelse med fremleggelsen av rapporten.

Helseminister Bent Høie (H) sier han tar innspillet til etterretning, og at dette er noe regjeringen vil ta stilling til på et senere tidspunkt.

– Her kommer det også en bredere anbefaling fra FHI som denne utvalgsrapporten også vil være en del av, og det og kommer ganske snart, sier Høie.