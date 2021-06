Koronasertifikatet trolig klart neste fredag

900 i karantene i Trondheim nå: - Fortsatt noen som har for mange sosiale kontakter

Saken oppdateres.

Nå jobbes det for et koronasertifikat med to ulike visninger, sa helseministeren på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

Sertifikatet har én enkel visning, som i hovedsak viser om man har grønn status, uavhengig av årsak. Den andre visningen inneholder mer informasjon. Her er det mulig å se om personen er vaksinert, testet eller har gjennomgått covid-19.

– Den første visningen er tilstrekkelig for de fleste tilfeller der sertifikatet skal brukes innenlands. Visningen som inneholder mer informasjon, som for eksempel ved grensepasseringer i forbindelse med reise, sa Høie.

Regjeringen har et lovforslag om koronasertifikat på høring. Stortinget skal behandle lovforslaget, og deretter kan det tidligst tre i kraft innenlands 11. juni.