Drivstoffkjede får milliongebyr

Saken oppdateres.

Opprinnelig var St1 Norge – som driver Shell-stasjonene – ilagt et gebyr på 15 millioner kroner, men klaget på det opprinnelige vedtaket og fikk gebyret kraftig redusert.

St1 Norge inngikk i juli 2018 avtale om leie av stasjonen Best Kyrksæterøra i Heim kommune i Trøndelag. Fristen for å informere Konkurransetilsynet utløp tre virkedager etter at endelig avtale var inngått, men tilsynet ble først informert om avtalen et halvt år senere.

Etter konkurranseloven kan et foretak ilegges gebyr dersom det ikke overholder plikten til å gi de opplysningene tilsynet trenger for å kunne utføre oppgavene sine etter loven.

– Tilsynet har kommet til at det bør ilegges gebyr av en slik størrelse at det er merkbart og egnet til å ha avskrekkende virkning. Samtidig gjenspeiler gebyrets størrelse at denne konkrete overtredelsen ikke anses grov, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen i Konkurransetilsynet.