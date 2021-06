Telenor advarer om avansert mobilsvindel

Gunhild fikk første dose vaksine: - Jeg er så glad for at jeg fikk så fin opplevelse

Saken oppdateres.

– Dette er årets svindelstorm, og jeg kan ikke huske at vi har opplevd et angrep rettet mot kundene av så stort omfang og som er like sofistikert, sier sikkerhetsrådgiver Torbjørn Busch i Telenor i en pressemelding.

Det handler om programvaren Flubot, som svindlere får installert på folks mobiltelefoner ved hjelp av slue triks. Det er en del av et tilsynelatende internasjonalt angrep, ifølge Telenor.

Folk får SMS'er og lignende om at en pakke er på vei, at TV-en må kalibreres eller tilsvarende henvendelser. Meldingene inneholder en lenke som man skal bli lurt til å trykke på.

– Da er risikoen stor for at du laster ned Flubot eller kommer til en side som er kontrollert av svindlerne. I verste fall får svindlerne kontroll over nettbanken din eller tilgang til sensitive personopplysninger de kan benytte for å lure andre, advarer Busch.

På det verste har Telenor stanset opptil 30.000 tekstmeldinger i timen fra å nå kundene sine. Busch ber folk om å ikke klikke på ukjente lenker eller laste ned ukjent innhold på mobilen.

– Skal du laste ned en app, så gjør det kun fra offisielle app-butikker som AppStore og Google play, sier han.